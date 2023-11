Ci avviciniamo a gambe levate al mese di dicembre, periodo statisticamente positivo e che nelle serie storiche dal 1898 ad oggi, ha visto per gli anni con rendimento positivo, quasi sempre segnare il massimo annuale. Questo a coronamento del rally natalizio che inizia ciclicamente dai minimi della correzione del mese di ottobre. Quest’anno cosa attendere? Proprio il 30 ottobre, giorno di scadenza del nostro setup annuale nero, è iniziato un forte rialzo. Ora ci avviciniamo a due date importanti: il 30 novembre di verifica del trend mensile, setup rosso, e venerdì per la verifica del trend settimanale. Quindi, da ora in poi, per i mercati diventa sempre più importante la data dell’1 dicembre.

Setup e minimi e massimi

Il 30 novembre sarà di ripartenza oppure di massimo? Vedremo dagli swing che si formeranno nei prossimi giorni. Di seguito quali saranno gli swing da monitorare.

Continuazione del trend rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.338

Ftse Mib Future

29.140

S&P500

4.510.

Ripresa dei rialzi di lungo termine (dopo il ribasso iniziato nel mese di agosto) con chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.253

Ftse Mib Future

28.715

S&P500

4.392.

Per i mercati diventa sempre più importante la data dell’1 dicembre

Alle ore 16:35 del giorno 29 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.195

Eurostoxx Future

4.376

Ftse Mib Future

29.690

S&P500

4.566,92.

I mercati ce la faranno a superare le trend line che scendono dai massimi del 2022 e da quelli di agosto di quest’anno e che stanno fermando i prezzi? O siamo a ridosso di un massimo e all’inizio di un ritracciamento fino al setup statico del 6 gennaio?

Non ci resta che attendere. Nei prossimi giorni verranno pubblicati dati macroeconomici rilevanti.

