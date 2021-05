Siamo alle prese con il cambio di stagione e prima di riporre i capi invernali dobbiamo fare attenzione ad alcuni particolari. Succede spesso che si ripongono giacche, pantaloni e giubbini, ma quando arriva il momento di ritirali fuori, incominciano i problemi. Infatti, bisogna lottare con le cerniere che non ne vogliono sapere di scorrere. Esiste il trucco per conservare jeans, felpe e giubbini senza dove lottare con le cerniere il prossimo inverno e farle scorrere velocemente senza intoppi. Un rimedio semplicissimo che permette di rimediare a questo inconveniente.

Per evitare che la cerniera degli abiti si blocchi esiste un rimedio molto semplice. Bisogna passare su entrambi i “dentini” della cerniera, una candela di cera prima di riporli nell’armadio. In effetti, i residui di cera hanno la funzione di lubrificante, e permettono facilmente lo scorrimento della cerniera.

Infatti, quando si riprenderanno gli abiti per la prossima stagione, le cerniere scorreranno a meraviglia. Inoltre, la candela non ingrassa e non sporca.

Utilizzare il sistema della candela anche sulle scarpe

Il sistema della candela è molto utile anche per le scarpe e stivali con zip. Se il problema persistesse, la causa potrebbe non dipendere dalla cerniera. In particolare, potrebbe dipendere dalla linguetta che si trova sotto la cerniera.

Si tratta della parte di pelle o tessuto cucito su uno dei lembi della cerniera. In questo caso per evitare di rovinare la scarpa, è consigliato rivolgersi ad un calzolaio.

Oppure, facendo molta attenzione è possibile tagliare leggermente la linguetta in modo da accorciarne la lunghezza. In questo modo entrerà facilmente in contatto con il carrello della cerniera evitando il blocco.