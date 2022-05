I due anni di pandemia appena trascorsi hanno stravolto gli equilibri economici e sociali vigenti fino all’inizio del 2020. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. Non solo si è dichiarata la fine dello stato d’emergenza, ma anche il Mondo del lavoro sta vedendo una vera e propria rinascita.

Le aziende hanno ricominciato ad assumere e grazie al PNRR anche la Pubblica amministrazione si sta rinnovando profondamente.

A proposito di PNRR, sono tantissimi i concorsi banditi negli ultimi mesi proprio in attuazione del Piano. Si tratta per lo più di selezioni a tempo determinato di 24 o 36 mesi non rinnovabili. Non sappiamo se in futuro si opterà per una procedura di stabilizzazione, ma al momento non sembrano esserci novità in tal senso.

Tra le assunzioni presenti e future, se ne prevede un’altra molto attesa da giovani e meno giovani di tutta Italia. Ci riferiamo ai nuovi concorsi presso la SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in arrivo entro la fine dell’anno.

Vediamo i dettagli e quali saranno i profili ricercati.

Oltre 100 nuove assunzioni in arrivo già entro l’anno con questa selezione da monitorare giorno per giorno

La previsione sul numero di nuove unità fa riferimento a ben 110 ingressi, di cui 90 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato. Queste ultime 20 sarebbero disposte in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, diversamente dalle 90.

Le categorie in cui inquadrare i futuri dipendenti cambiano leggermente rispetto a quelle dei Ministeri, per cui non si parlerà di terza o seconda area. Trattandosi di inquadramento del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le categorie di riferimento sono A e B.

Iniziamo dalle 90 unità a tempo indeterminato, così suddivise:

30 assistenti specialisti di categoria B, posizione economica F3;

30 specialisti esperti di formazione, sistemi di gestione e comunicazione di categoria A, posizione economica F3;

28 funzionari di categoria A, posizione economica F1 nei profili di direttore di divisione o ispettore generale;

2 posti da dirigente.

Diversamente, ecco le 20 posizioni a tempo determinato di 36 mesi in attuazione del PNRR:

10 unità di supporto alla gestione amministrativa;

10 unità di supporto alla didattica.

Sono in arrivo oltre 100 nuove assunzioni alla SNA e per restare sempre aggiornati sugli sviluppi futuri, suggeriamo di monitorare frequentemente la seguente pagina online.

