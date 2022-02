Per coprire senza stucco buchi grandi e piccoli nei muri e nelle piastrelle ecco delle soluzioni alternative al dentifricio

Per un motivo o per un altro, spesso nelle nostre pareti sono presenti dei buchi di diverse dimensioni.

Talvolta sono la conseguenza di alcuni piccoli interventi su cavi elettrici e tubi idraulici. Altre volte sono il lascito di vecchi chiodi o viti fissate col trapano e poi rimosse.

In ogni caso, la loro presenza risulta antiestetica, soprattutto se alquanto vasta o ingombrante. La nostra attenzione puntualmente vi si focalizza creandoci un senso di fastidio e frustrazione. Importante dunque sbarazzarsene.

Sporcarsi le mani

Il più delle volte rimandiamo la sistemazione perché non abbiamo voglia di affrontare grandi lavori.

Stuccare i buchi infatti produrrà della polvere e richiederà una passata di pittura. Ricerchiamo quindi un modo per coprire senza stucco buchi grandi e piccoli nelle nostre pareti.

Uno strumento utilizzabile per fessure di dimensioni minime è il dentifricio. Basterà spalmarne un po’ all’interno e lasciarlo asciugare.

Una riparazione non fattibile, dunque, in presenza di buchi abbastanza grandi e profondi, la cui copertura potrebbe essere difficoltosa anche attraverso lo stucco.

In determinati casi ci converrà prendere, negli appositi negozi di lavori per la casa, della schiuma poliuretanica, utile anche per coibentare le persiane. Solitamente la si trova in bombolette munite di beccucci, che ci consentono di stenderla con una certa facilità.

La grande comodità è che asciugandosi aumenterà il suo volume e quindi riempirà completamente la cavità. Per questo motivo sarà meglio non esagerare con le quantità. Allo stesso tempo nell’utilizzarla si raccomanda di fare attenzione e proteggere le parti sensibili del corpo ed evitarne il contatto. Non meno importante seguire le istruzioni riportate sulla confezione o forniteci dal venditore.

Usando la schiuma poliuretanica ovviamente potremmo sporcare un po’ e poi vi sarà bisogno di verniciare. Vi è però un’ulteriore opzione che ci libera dei buchi senza grandi lavori e sforzi.

Per coprire senza stucco buchi grandi e piccoli nei muri e nelle piastrelle ecco delle soluzioni alternative al dentifricio

Se la sola idea di metterci al lavoro o di assumere qualcuno non ci piace, arriviamo alla soluzione più facile. Basterà acquistare degli adesivi per le pareti, ovviamente delle misure adatte per coprire i buchi. Nel caso fossero ravvicinati, potremmo acquistare delle lunghe greche adesive da incollare lungo tutto il perimetro della parete.

Anche in caso di fori distanziati, però, gli adesivi potrebbero venirci in soccorso. Potremmo utilizzare delle decorazioni adesive stilizzate, ora tanto in voga.

Se ne trovano di tutti i tipi, sia che riproducono oggetti sia piccole scene. Quelle monocolore poi ci consentono di creare un effetto ombra sulle pareti davvero suggestivo. Nelle camere dei bambini potremmo invece utilizzarne di vivaci e colorate, magari che riproducano i loro personaggi preferiti dei cartoni.

Gli adesivi nasconderanno e camufferanno alla perfezione i buchi, abbellendo in modo davvero carino. Inoltre, sono perfette anche da applicare sulle piastrelle. In questo caso però assicuriamoci che i materiali siano resistenti ad acqua, vapore e sporco.

