L’inverno è una stagione complicata da affrontare sotto molti punti di vista. Il clima rigido ci invoglia a stare in casa al calduccio, ma quando pensiamo di aver risolto il problema ecco che se ne presenta subito un altro.

In questa stagione i caloriferi restano accesi praticamente tutto il giorno e si è meno propensi ad aprire le finestre. La scarsa aerazione favorisce la propagazione di umidità, che nei casi peggiori genera muffa.

Questa situazione è alquanto scomoda per chiunque. Infatti, non si rischia solo di andare incontro all’usura delle parti colpite. L’altro problema riguarda l’odore sgradevole che potrebbero emanare le pareti di casa umide. Ma un rimedio per liberarsi, almeno momentaneamente, del problema esiste ed ecco in cosa consiste.

Per contrastare la puzza di muffa e umido in casa bastano 2 rimedi portentosi che libereranno bagno e pareti

Nonostante le difficoltà, sappiamo che per liberare vetri e muri di casa da condensa e umidità persistenti basta un trucchetto poco conosciuto. In modo analogo a quanto spiegato giorni fa, possiamo adottare un altro sistema anti-odori. Sono due metodi rapidi e del tutto naturali, in quanto servono solamente 2 ingredienti della dispensa. Si tratta di aceto e bicarbonato.

Per prima cosa dovremo procurarci delle bacinelle capienti. Ora possiamo scegliere se utilizzare l’aceto o il bicarbonato di sodio. In ogni caso, dovremo versare un po’ di prodotto nei contenitori e sistemarli negli angoli delle stanze più soggetti a umidità.

Lasciamo agire il tutto per qualche giorno, in modo tale che il prodotto assorba a dovere la puzza circostante rilasciata dalla muffa.

L’effetto di aceto e bicarbonato dovrebbe eliminare ogni traccia di odore e potremo finalmente respirare l’aria di casa in assoluta tranquillità. Ricordiamoci di sostituire il bicarbonato nella ciotola dopo qualche giorno con una porzione nuova.

Insomma, per contrastare la puzza di muffa e umido in casa bastano 2 rimedi portentosi che libereranno bagno e pareti. Esiste, però, anche un’altra opzione.

L’alternativa che dovremmo provare

Come alternativa altrettanto valida potremmo farci aiutare dal detersivo per i piatti. Creiamo un mix con i soliti aceto e bicarbonato e versiamolo in apposite bacinelle. Sistemiamo i contenitori nei punti delle stanze interessati da muffa e umidità e aspettiamo che il tutto faccia effetto. In poco tempo respireremo una piacevole fragranza di pulito e i cattivi odori saranno un lontano ricordo.

Approfondimento

