La friggitrice ad aria è l’innovazione in cucina e sta diventando sempre più popolare. Questo elettrodomestico che permette di cucinare in modo salubre sta riscuotendo molto successo. Molti per Natale avranno ricevuto in dono questo straordinario mezzo di cottura, quindi, quale occasione migliore del Capodanno per collaudarla? Vediamo allora come preparare un menù totalmente con la friggitrice ad aria.

Prepariamo un menù completo per il cenone o il pranzo di Capodanno dall’antipasto al dolce con la friggitrice ad aria

Di seguito offriremo le ricette per tre portate totalmente cucinate con la friggitrice ad aria. Non avremo cibi unti, odore di fritto e terribili schizzi. Partiamo quindi dagli antipasti.

Muffin alla parmigiana

Ingredienti:

4 uova;

1 cucchiaio di grana grattugiato o parmigiano;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

un cucchiaino di lievito istantaneo per focacce e torte salate;

mezza melanzana tagliata a cubetti;

50 grammi di farina 0;

2 cucchiai di mozzarella tagliata a dadini;

80 grammi di ricotta.

In una terrina sbattiamo le 4 uova come si fa con la frittata, ora uniamo il formaggio grana, la melanzana a cubetti, il sale e la mozzarella. Amalgamiamo bene, mescolando con una forchetta e poi aggiungiamo la farina e il lievito. Mescoliamo nuovamente e terminiamo con il concentrato di pomodoro e la ricotta setacciata. Versiamo tutto in uno stampo per muffin e mettiamo nella friggitrice ad aria per 20 minuti a 180 gradi.

Spiedini di pesce spada e pomodorini

Ecco quindi gli ingredienti:

400 grammi di pesce spada;

almeno 12 pomodori ciliegini;

succo di limone;

sale q.b.;

aglio in polvere q.b.;

prezzemolo fresco q.b.;

un cucchiaio di olio EVO.

Rimuoviamo la pelle del trancio di pesce spada e tagliamolo a dadini di circa 4×4 cm. Mettiamo in una ciotola il pesce spada, il cucchiaio di olio EVO e due cucchiai di succo di limone e mescoliamo lasciandolo marinare. A parte prepariamo i pomodorini lavati e iniziamo ad infilzare negli stecchini da spiedo alternando un pomodorino ad un cubetto di pesce spada. Spennelliamo con un filo di olio EVO e spolverizziamo con l’aglio in polvere. Mettiamo a cuocere nella friggitrice ad aria a media altezza sempre per 20 minuti a 180°. Dopo 10 minuti, ricordiamoci di girare gli spiedini. Il tocco finale prima di servirli ancora caldi sarà una spolverata di prezzemolo tritato.

Red Velvet di Capodanno

Quale migliore dessert per il Capodanno se non dunque una rossa “Red Velvet” con la friggitrice ad aria?

Ingredienti:

300 grammi di farina 00;

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere;

125 grammi di burro;

un pizzico di sale;

220 grammi di zucchero;

una fialetta di aroma di vaniglia;

2 uova;

2 cucchiai di colorante alimentare rosso gel;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

200 grammi di latticello.

Ricordiamo che il latticello si può sostituire con 200 grammi di latte e 1 cucchiaio di aceto di mele oppure possiamo sostituirlo con 200 grammi di yogurt magro. Iniziamo quindi montando in una terrina con lo sbattitore elettrico lo zucchero con il burro. Aggiungiamo in sequenza le uova, il colorante, l’aroma di vaniglia e il latticello. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati unire le polveri quindi farina, lievito e il pizzico di sale. Riempiamo per i tre quarti i pirottini che avremo predisposto in uno stampo per muffin. Mettiamo lo stampo a mezza altezza o nel cestello della friggitrice ad aria preriscaldata a 160 gradi e cuociamo per quindici minuti.

