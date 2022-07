Luglio bollente e grande affinità per questi segni zodiacali compatibili ed ecco come baciano e corteggiano Scorpione e Gemelli

Tutti gli appassionati di oroscopo e astrologia all’appello. Perché luglio ha in serbo parecchie sorprese in ambito di relazioni e affinità. Quali saranno i segni compatibili, che faranno fuoco e fiamme in questo luglio bollente? E quali invece saranno a rischio esplosione? Ce lo dicono le stelle. Ma non lasciamoci scoraggiare, perché la fortuna premia gli audaci, compresi Scorpione e Gemelli. Su di loro, un piccolo approfondimento per conoscere le loro tattiche di corteggiamento e i baci che prediligono.

Previsioni d’amore per Ariete, Toro e Gemelli

Peschiamo nel mucchio e parliamo dell’Ariete. Energico e passionale, si lascia stimolare facilmente dal Gemelli, curioso delle nuove esperienze. Ma è la Bilancia il segno più affine, con il quale creare le fondamenta di una relazione stabile ed equilibrata. Toro e Vergine fortunati in amore, se la intendono alla grande. Ma se da un lato il Toro apprezza la stabilità, dall’altro non resiste alle gioie del piacere. Solo il Cancro sa placarlo e tranquillizzarlo. È il turno dei Gemelli, il segno più imprevedibile dello zodiaco. Gemelli e Ariete fanno scintille sotto le coperte ma, ahimè, non riescono ad intendersi oltre le lenzuola. I Gemelli hanno bisogno di equilibrio e solo Sagittario può colmare questa mancanza, senza soffocarli, grazie alla sua naturale indole indipendente e fanciullesca.

Cancro, Pesci e Scorpione

E il Cancro? Un segno emotivo e sensibile che solo il Capricorno, più duro e schivo, può far sentire al sicuro. Dal canto suo, il Cancro ammorbidisce i tratti spigolosi del Capricorno e lo aiuta a uscire dal suo guscio. Tocca ai Pesci, grandi sognatori, peculiarità comune ai Gemelli. Questo segno combacia perfettamente con il Leone e con il suo costante bisogno di stare al centro dell’attenzione. Difficile colpirlo nel profondo,ma i Pesci ci riescono e il risultato è un innamoramento senza precedenti. Previsioni per lo Scorpione? Questo segno sa sempre quali carte giocare per accalappiare la sua vittima. Impossibile sfuggire alla sua ipnosi. Solo l’Acquario, con la sua sensibilità ed intelletto, saprà maneggiare con cautela questo segno così impegnativo.

Luglio bollente e grande affinità per questi segni zodiacali compatibili ed ecco come baciano e corteggiano Scorpione e Gemelli

Parentesi speciale per i due segni più travolgenti dello zodiaco. I Gemelli non hanno bisogno di particolari strategie per corteggiare. Ci pensa già la loro semplicità. Sono tendenzialmente timidi e punteranno ad instaurare prima un legame di amicizia, per poi tentare un approccio sentimentale, solo una volta stabilita una certa fiducia reciproca. Dall’animo misterioso e osservatore, i Gemelli preferiscono lasciare la prima mossa al partner. Gemelli è un segno mentale.

I suoi baci sono da film, immaginati a lungo nella sua testolina e conditi con un pizzico di giocosità, elemento indispensabile per questo segno d’Aria. Tutt’altra storia invece per lo Scorpione. Ama il controllo e stabilisce lui i tempi e i modi in cui il corteggiamento deve avvenire. Come un perfetto predatore, agisce quando la preda è più vulnerabile e il suo attacco non lascia via di fuga. È un segno dominante e deciderà lui quando baciare. Quel che è certo è che il suo bacio sarà travolgente e passionale. Luglio bollente e grande affinità per questi segni zodiacali infuocati!

