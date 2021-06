Allenare il cervello è una attività che non si può certo trascurare al pari dell’allenamento del fisico o della forza. In quest’ottica, dunque, è importante cogliere qualsiasi occasione si presenti nella vita di tutti i giorni e renderla un’opportunità per migliorare le proprie capacità. È il caso di una semplice e banale azione che molti compiono e altri invece stanno sostituendo con differenti abitudini.

Un recente studio sottolinea l’importanza di questa semplice ma utilissima attività

Scrivere a mano sembra per alcuni un ricordo legato agli anni scolastici, un’attività desueta. Spesso trova una totale sostituzione nelle moderne forme di scrittura digitale su tastiera. Eppure, è straordinario come questa semplice azione quotidiana serva a potenziare il cervello e migliorare la memoria. Numerosi studi scientifici condotti nel tempo continuano a rimarcare l’importanza di questa pratica per il rinforzo dei processi di apprendimento e di memorizzazione.

Uno studio scientifico condotto dal Dipartimento di Neuroscience della Norwegian University, ha analizzato l’attivazione cerebrale di ragazzini e giovani adulti nelle seguenti condizioni: scrittura a mano, scrittura digitale su tastiera e disegno. Dalle prove è emerso che durante la scrittura a mano i giovani adulti mostrassero attivazioni sincronizzate di diverse aree del cervello. In particolare, in coloro che scrivevano a mano si attivavano le regioni parietali e centrali in maniera sincronizzata. Questo tipo di attivazione, come suggerisce la letteratura scientifica, è importante per attivare i processi di memorizzazione, concentrazione e codifica delle informazioni.

Dai dati emersi, dunque, i ricercatori hanno potuto sottolineare l’importanza che la scrittura a mano riveste nel migliorare la memoria e gli apprendimenti. Probabilmente la ragione risiede nel fatto che l’utilizzo della carta e della penna offre la possibilità di sostare più a lungo su quello che si scrive.

Questo consente al cervello di trovare molti più appigli ai quali agganciare i ricordi e realizzare nuovi apprendimenti. Inoltre, la scrittura a mano stimola maggiormente l’attività senso-motoria che determina una maggiore attivazione cerebrale. Per tale ragione i ricercatori sottolineano quanto sia importante svolgere questa attività per costruire e mantenere un ambiente di apprendimento ottimale e stimolante.

