Sappiamo tutti benissimo che lo stress è una delle principali cause delle patologie di questa era moderna. Mettiamo a dura prova la nostra mente e ciò poi si ripercuote sul nostro organismo. Questo manifesta segnali in molti modi, anche quando, all’apparenza, sembra andare tutto bene.

Ci sono differenti tipologie di stress. Quello psicologico, legato all’ansia che ci fa il futuro, tanto da non riuscire quasi mai a vivere bene il presente. I pensieri negativi e la visione pessimistica sono poi la relativa conseguenza. Quello fisico, che percepiamo con il dolore. Il responsabile principale è il cortisolo. È una risposta dell’organismo a un forte stress. Si produce questo ormone, che, a livelli alti, può essere davvero molto pericoloso. Quelli emozionali e spirituali, che coinvolgono la parte più profonda di noi. Provocano la tristezza, la depressione, il senso di inutilità e abbandono.

Eliminare lo stress è abbastanza utopistico. Dobbiamo considerarlo come un nostro compagno di viaggio costante. A volte più presente, altre meno. Tuttavia, dobbiamo imparare a conviverci. Per farlo esistono diversi modi. C’è chi si affida a un aiuto esterno, chi trova una valvola di sfogo e chi lo combatte con l’esercizio fisico. Il classico scarico. Pensiamo, per esempio, a bicicletta, camminata, corsa e nuoto. Sport individuali in cui siamo noi a decidere tutto.

Per combattere ansia e stress quotidiani potrebbe essere utile fare questo esercizio prima di andare a dormire

Oggi vogliamo proporre una strategia da mettere in atto per gestire lo stress. Facendola quotidianamente, potremmo davvero migliorare la nostra situazione. Non essendo nulla di particolarmente impegnativo, può essere tranquillamente attuato ogni sera, prima di andare a dormire. Un esercizio fisico che non riguarda una determinata parte del corpo, ma che si può, per esempio, accoppiare bene a un altro che riguarda il nostro orecchio.

Prima di spiegarlo, dobbiamo parlare della respirazione. Praticamente l’unico atto fisiologico che può essere controllato dal sistema nervoso autonomo e da quello volontario. Cosa vuol dire? Che noi respiriamo senza rendercene conto, ma possiamo agire sulla respirazione, aumentandola, rallentandola o, per un certo periodo di tempo, fermandola. Questo fa sì che conscio e inconscio si incontrino. Lo yoga, per esempio, è uno dei principali esempi di come poter controllare la respirazione.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere l’esercizio. Si chiama 478 ed è di origine americana. Consiste in un’ispirazione, tramite il naso, di 4 secondi. Mantenere il respiro per 7 secondi per poi espirare, tramite la bocca, per 8 secondi. In meno di 20, quindi, si espliciterà il tutto. Possiamo farlo da seduti, con schiena dritta, o da sdraiati.

Possiamo ripeterlo per 3 o 4 volte senza problemi. Per combattere ansia e stress quotidiani potrebbe essere davvero utile farlo ogni sera prima di andare a dormire. Questo concilierà anche il sonno e, nel tempo, ci potrà far stare molto meglio.

