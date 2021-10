Le piante aromatiche sono tra gli orgogli più grandi di chi possiede un orto.

Questo perché non è sempre facile coltivarle e mantenerle a lungo, soprattutto ora che l’estate ha lasciato il posto all’autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’autunno e l’inverno, infatti, sono le stagioni più complicate per molte piante.

E noi appassionati di giardinaggio dobbiamo mettere in atto alcuni suggerimenti per vederle di nuovo verdi e rigogliose dalla primavera.

Per esempio, in pochi sanno che sono queste le semplici accortezze per proteggere le piante grasse dall’autunno in poi.

Ma anche le aromatiche richiedono accortezze perché faticano a restare in vita in queste stagioni così nuove rispetto all’estate.

Allora, in questo articolo vedremo proprio cosa possiamo fare, in maniera semplice e senza spendere tanti soldi, per coltivarle al meglio in autunno e inverno.

Per coltivare le nostre piante aromatiche in autunno e inverno bastano questi 4 trucchetti semplici ed economici

Le nostre piante aromatiche temono moltissimo queste due stagioni, comprese quelle di menta e basilico che sono tra le più delicate.

A tal proposito, è proprio ora che possiamo farne scorta e per conservare menta e basilico e gustarli anche in inverno basta questo semplicissimo trucchetto a costo zero.

Anche se l’autunno e l’inverno non saranno proprio una passeggiata, abbiamo tante armi a disposizione per coltivare al meglio le nostre piante aromatiche.

La prima cosa da fare è valutare la loro resistenza al freddo perché queste piante non sono tutte uguali.

Alcune sono più resistenti, come l’erba cipollina e la maggiorana, mentre altre sono più fragili come il basilico e la salvia.

Se le tenessimo in vaso, dovremmo ritirare in casa quest’ultime e trovare un ricovero adeguato in un luogo luminoso, arieggiato e asciutto.

Ed è proprio questo il primo trucchetto semplice ed economico che possiamo mettere in pratica.

Ma passiamo alle piante aromatiche che rimangono all’aperto perché più forti oppure perché piantate a terra e non in vaso.

Queste, infatti, non possiamo spostarle in casa e rimangono in balia delle temperature esterne.

La giusta copertura

Innanzitutto, dobbiamo coprirle adeguatamente e non solo con dei teli impermeabili per ripararle da pioggia o grandine. Possiamo anche rivestirle con dei sacchi di iuta.

Questi sono traspiranti e permettono alle piante di ripararsi dal vento senza però ostacolare i raggi solari.

La giusta innaffiatura

Dobbiamo, poi, continuare ad innaffiare regolarmente le nostre piante aromatiche.

Quelle che si trovano all’aperto dovremmo evitare di innaffiarle di sera perché l’acqua, con le basse temperature, potrebbe congelarsi.

È preferibile, invece, farlo nelle ore più calde della giornata tra le 12 e le 14.

Il terreno

Infine, l’ultimo semplice ed economico trucchetto riguarda il terreno.

Quello delle piante aromatiche che si trovano all’esterno, la sera e durante la notte, è più esposto agli sbalzi climatici e potrebbe gelarsi.

In questo modo rischieremmo di danneggiare le radici delle nostre piante e di vederle morire.

Per evitare tutto ciò, possiamo proteggere il terreno coprendolo con rametti, sassi, corteccia o bucce di castagne che possiamo riciclare così oppure in tanti altri modi.

Ecco, allora, che per coltivare le nostre piante aromatiche in autunno e inverno bastano questi 4 trucchetti semplici ed economici.