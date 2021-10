Ormai il fenomeno dei Bitcoin come investimento o alternativa ad altre forme di guadagno sono una realtà.

In un periodo di mercato laterale, ove le possibilità di remunerazione del capitale si sono ridotte, il Bitcoin appare sempre più come una riserva di valore.

Per adesso questa nuova valuta non è divenuta un bene rifugio come l’oro ma i suoi valori cominciano ad avere delle resistenze e dei supporti come una qualsiasi azione.

Questo non è tutto, le sue oscillazioni sono inferiori ai corsi borsistici e chi ha fatto un’attenta analisi dei movimenti del Bitcoin, può con certezza vedere che è altalenante e in contro tendenza rispetto alle Borse e in particolare a quella americana.

Negli ultimi tempi, se la borsa americana, specialmente quella tecnologica legata al Nasdaq, sale, il Bitcoin scende e viceversa.

Senza i Bitcoin le Borse mondiali avrebbero raddoppiato il proprio valore?

Quanti soldi sono affluiti in questa moneta virtuale?

Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo specificare che questa moneta in circolazione è limitata. Il suo massimo dovrebbe attestarsi su 21 milioni.

Secondo un noto giornale di finanza e mercati agli inizi del 2021 aveva superato la soglia di mille miliardi.

Altri considerano che questa moneta debba capitalizzare un trilione poco più, poco meno.

Comunque nessuno sa con precisione quanto denaro è affluito in questa nuova moneta.

Con un valore di 75.000 dollari per unità monetaria, il valore complessivo del Bitcoin supererà tutto l’argento della terra.

Ad oggi nessuno ha eseguito più stime “serie”, ma possiamo ben capire che la soglia dei mille miliardi è stata abbondantemente superata.

Nel mondo ci sono quasi 9.000 criptovalute, oltre il 60% dei mille miliardi e più sono parcheggiati nel Bitcoin.

In un periodo di tassi di rendimenti netti bassi, inferiori al punto percentuale, se questa mole di moneta fosse affluita sui mercati borsistici, avrebbe sicuramente aumentato i valori della Borsa.

La Borsa poteva anche raddoppiare

L’effetto della domanda e dell’offerta avrebbe poi proseguito quest’aumento e si può ipotizzare con ragionevolezza che la borsa avrebbe potuto anche raddoppiare.

Secondo il noto investitore Warren Buffett, i Bitcoin non valgono nulla e non producono e consumano troppa energia.

Il suo consiglio è stato quello di non comprare.

Altri, contrariamente, che considerano che il Bitcoin debba arrivare a valore compreso tra 500.000 e un milione di dollari, hanno venduto anche la casa per comprarli.

I famosi milionari gemelli Winklevoss, acquistando questa moneta, sono diventati addirittura miliardari.

Senza i Bitcoin le Borse mondiali avrebbero raddoppiato il proprio valore? A questo punto è molto difficile sapere cosa fare. L’unica cosa che è emersa abbastanza chiaramente è questa: se il denaro immesso nei Bitcoin fosse affluito nella Borsa questa avrebbe sicuramente raddoppiato il suo valore.