Tra i fiori più belli della stagione estiva c’è sicuramente il girasole, dal caratteristico colore giallo e che, come suggerisce il nome, segue costantemente il sole.

La caratteristica straordinaria di questa pianta è che ovunque sia posizionata, sul terrazzo o sul davanzale di casa, dona luce e vivacità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, non possiamo non sottolineare che il colore giallo, soprattutto in questo periodo caldo e luminoso, ci regala solarità e buon umore.

Per coltivare ed avere la pianta di girasole sempre rigogliosa in casa o sul terrazzo bastano solo questi trucchetti, vediamoli assieme.

Metodologia

Dopo aver piantato i semi, dobbiamo curare la crescita del nostro girasole quotidianamente, il terreno infatti deve essere umido finché non vedremo i primi germogli.

Dovremo dare ai nostri girasoli circa 25 ml di acqua per seme ogni giorno, importantissimo per la crescita della nostra pianta.

Quando saranno germogliati dovremo togliere quelle piantine che sono malaticce oppure deboli, procediamo ad innaffiarle quotidianamente.

Vanno posizionati sotto i raggi del sole per la maggior parte del giorno, rischierebbe altrimenti di morire se si trovassero in una zona di penombra.

Se non abbiamo un terrazzo, mettiamoli in zone soleggiate ma non accanto alla finestra di casa poiché risentirebbe dello sbalzo termico, tra fuori e dentro.

Quando notiamo che i nostri girasoli crescono in altezza, sarà un segno che dovremo aumentare le dosi dell’acqua quotidiana da dargli.

Questo perché è una pianta che cresce sotto al sole, quindi il terreno su cui poggia diventa arido molto più velocemente.

Consigli e curiosità

Il girasole, oltre ad essere uno splendido fiore colorato ed ornamentale, per chi non lo sapesse, è anche un alleato straordinario per la nostra cucina.

Infatti possiamo usare i semi, i petali, i germogli e persino le foglie come condimento per l’insalata, dopo averle lavate attentamente.

È incredibile, ma per coltivare ed avere la pianta di girasole sempre rigogliosa in casa o sul terrazzo bastano solo questi trucchetti, siamo pronti?