Questo è il periodo giusto per seminare, la primavera è arrivata e la vegetazione ha iniziato a svegliarsi regalandoci moltissime varietà di colori.

Far germogliare i semi è un’operazione semplice, è fattibile anche per chi non è dotato di pollice verde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Può richiedere meno tempo e fatica di quello che pensiamo.

Letto questo articolo inizieremo anche noi a utilizzare lo Scottex per far germogliare i semi velocemente, vediamo un metodo che ci semplificherà la vita incredibilmente.

Le modalità

Il punto è che non sempre è conveniente far germogliare i semi nel vaso direttamente.

Basterà infatti procurarci una vaschetta di plastica trasparente ed un coperchio con qualche foro, così che l’aria circoli, dove poi posizioneremo lo Scottex.

Questa tecnica è utilizzata soprattutto per la semina di peperoncini o pomodori, che hanno semini piccoli.

Per quanto riguarda lo Scottex ne consigliamo uno abbastanza sottile e non troppo resistente, per non rischiare di rendere difficile il trapianto.

Evitiamo anche quelli troppo colorati perché altrimenti gli inchiostri entreranno in contatto con i nostri semi.

Quando effettueremo la semina, usiamo all’incirca una decina di fogli inumiditi con dell’acqua e disponiamoli sul fondo del nostro contenitore ben appiattiti.

È fondamentale badare che la carta sia solo umida, bagnandola semplicemente con qualche goccia: eviteremo il rischio di danneggiare la semina.

Successivamente poggiamo i semi, possibilmente non troppo vicini tra loro in modo da non danneggiarne le radici quando faremo il trapianto.

Manteniamo il contenitore in zone più calde della casa, che sia un termosifone, un alimentatore del cellulare o del pc.

L’ideale temperatura si aggira sui trenta gradi e ci garantisce una germinazione veloce senza necessitare di una particolare esposizione solare.

La crescita

Quando vedremo svilupparsi foglie e germogli, trapianteremo la terra in un vaso ricordandoci poi di dare alle nostre piante la luce di cui necessitano.

Se noteremo della condensa sul tappo della scatola sarà normale, se invece diminuisce dovremo bagnare lo Scottex per non rischiare di far morire il seme.

Come anticipato, letto questo articolo inizieremo anche noi a utilizzare lo Scottex per far germogliare i semi velocemente.

Ottimizzando il nostro tempo ci troveremo ad averne di più da dedicare ad altre attività interessanti.