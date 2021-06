Dobbiamo imparare tante cose in cucina se vogliamo essere dei bravi cuochi. Bisogna conoscere ingredienti, ricette, abbinamenti, e molto altro. Ci vuole tanta esperienza per potersi considerare degli chef provetti.

Una delle caratteristiche migliori di un buon cuoco è la capacità di inventare, anche in mancanza di ingredienti. Ancora meglio se poi riesce a riciclare qualcosa che normalmente viene buttato e che pochi sanno come usare bene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi quindi impariamo un segreto che può davvero sorprendere tutti i nostri commensali. Molte persone le buttano ma queste foglie possono essere usate in cucina con risultati straordinari.

Ecco svelato il segreto

Tutti conosciamo i ravanelli, ottimi ortaggi e che conciliano gusto e proprietà positive per l’organismo. Quello che però meno persone sanno è che anche le loro foglie possono essere utilizzate in gustosissime ricette.

Le foglie dei ravanelli hanno delle buone proprietà. Esse sono dovute soprattutto alla loro ricchezza di fibre, tipiche delle verdure a foglia verde. È importante mangiarle solo se sono molto fresche, e senza alcun punto ingiallito.

Vediamo quindi come gustarci al meglio questo ingrediente troppo sottovalutato.

Che cosa possiamo fare

Possiamo usare le foglie di ravanelli innanzitutto per una grande varietà di insalate, come sostituto della lattuga ed altre verdure simili. Ad esempio vanno molto bene in abbinamento alle nocciole ed eventualmente ai fichi.

Inoltre sono ottime per farci delle frittate. Le possiamo far saltare in padella con un po’ di aglio ed olio, e poi aggiungerle ad una frittata con altre verdure o erbe. Oppure, una volta saltate, possono anche essere semplicemente utilizzate come contorno.

Sono inoltre un ottimo ingrediente per dei frullati a base di frutta e verdure a foglia verde, detti “green smoothie”.

Insomma, le foglie di ravanello hanno una varietà di utilizzi che le rendono perfette in ogni situazione. Molte persone le buttano ma queste foglie possono essere usate in cucina con risultati straordinari. Rendiamole quindi parte integrante delle nostre ricette.

Chi invece vuole sapere cosa farne di bucce e scarti di verdure può leggere questo articolo, che consiglia come preparare un’ottima torta salata.