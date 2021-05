Per chi vuole una vacanza in campeggio senza rinunciare ai comfort dell’hotel di lusso è arrivato il glamping anche in Italia

Molti di noi amano le vacanze relax all’aria aperta e a contatto con la natura. Obiettivamente, però, il campeggio in tenda non fa per tutti: in molti lo amano ma non è sicuramente la più comoda delle vacanze.

Molti vorrebbero regalarsi una vacanza in campeggio ma non vogliono rinunciare ai comfort dell’albergo. La buona notizia è che ora esiste il glamping, perfetto per chi vuole una vacanza in campeggio senza rinunciare ai comfort dell’hotel di lusso.

Un campeggio da sogno

La parola glamping è nata dall’unione tra “glamour” e “camping”.

Il glamping è una nuova moda di viaggio che unisce l’esperienza del campeggio in tenda al glamour e alle comodità di un resort di lusso. Sempre più popolare è molto apprezzato dai turisti che amano restare a contatto con la natura ma che non vogliono più rinunciare alle comodità.

Il glamping ora sta iniziando a diffondersi anche in Italia ed è sempre più amato dai viaggiatori. Le strutture che si occupano di questa nuova frontiera del campeggio permettono ai turisti di pernottare in tende classiche, yurte, tende sospese in mezzo agli alberi e molto altro.

Nel glamping si dorme in mezzo alla natura e dentro a una tenda ma quasi sempre si ha un bagno personale, un letto e dei veri e propri mobili. Gli spazi e la comodità sono molto più grandi rispetto a quelli di una tenda normale e anche l’estetica è molto curata.

Sempre più spesso questi campeggi offrono delle sistemazioni a tema e con stili molto vari che ci faranno illudere di essere dei ricchi viaggiatori di un’altra epoca che attraversano il deserto con tutte le comodità del mondo cittadino.

È arrivata l’ora di sperimentare il glamping, la nuova frontiera del viaggio, perfetta per quasi ogni tipo di viaggiatore.

