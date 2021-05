Che il nostro Paese sia ricco di stupendi paesaggi naturali è innegabile. Spiagge di sabbia dorata e mare cristallino, suggestive montagne e magnifici laghi naturali ne sono un chiaro esempio.

Talvolta, però, le bellezze naturali si possono nascondere nei posti più remoti della Terra. Tra queste vi sono le fantastiche grotte naturali. Molte sono visitabili e ciò che si può ammirare vale l’attesa. La nostra Redazione suggerisce qui le più suggestive e imperdibili.

Ecco la guida alle 5 grotte più belle e affascinanti d’Italia per esplorare autentici spettacoli naturali a pochi passi da casa.

Le Grotte di Toirano

Queste cavità naturali si trovano a Toirano, paese ligure in provincia di Savona certificato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano (TCI). Comprendono circa 150 caverne e sono visitabili per 1300 metri. La star assoluta è la maestosa stalagmite della sala Pantheon della Grotta di Santa Lucia.

Le Grotte di Frasassi

Sono forse le più conosciute in Italia e si trovano nel paese marchigiano di Genga, nell’anconitano. Sono lunghe più di 13 km e prevedono due sentieri di difficoltà diverse oltre alla classica visita. Imperdibili gli scenari della Grotta del vento e dell’abisso Ancona.

Le Grotte di Pertosa Auletta

Si trovano in Campania, a Pertosa (SA), all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Gli itinerari percorribili sono tre, tutti davvero stimolanti. In parte si svolgono su barca, perché le grotte sono attraversate dal fiume Negro. Tra le sale da non perdere vi sono la Sala del Paradiso e la Grotta delle Spugne.

Le Grotte di Castellana

Queste grotte si trovano in Puglia, in provincia di Bari, e offrono un paesaggio molto variegato. Al momento della visita si possono scegliere un percorso intero di circa 3 km e uno ridotto di 1 km. L’ultima cavità, la Grotta Bianca, è uno spettacolo assoluto per le sue bianchissime pareti in alabastro.

Le Grotte di Pastena

Le grotte di Pastena, in provincia di Frosinone, sono uno dei paesaggi sotterranei più belli del Lazio. Ai turisti è concesso di attraversare una decina di sale tra stalattiti, stalagmiti e specchi d’acqua azzurra. Tutto l’itinerario vale il prezzo del biglietto solo per vedere il magnifico Lago Blu sul finire dell’esplorazione.

