L’Italia è una tipica meta estiva per molti europei. È infatti conosciuta per le sue bellezze architettoniche, per il mare cristallino e per le sue peculiarità gastronomiche. Ma in realtà ci sono molti luoghi particolari di cui anche molti autoctoni non sono a conoscenza.

Il Labirinto della Masone (Emilia Romagna)

Quasi nessuno ne è a conoscenza ma all’apice e alla fine dell’Italia ci sono due costruzioni da favola che ci affascineranno con la loro atmosfera magica e senza tempo. La prima è il labirinto della Masone.

Questa imponente architettura è la più grande d’Italia e una delle più notevoli a livello europeo. Si trova in Emilia Romagna e può essere facilmente inserita all’interno di un itinerario che comprenda Parma e Fontanellato. È interamente costruita in bambù e si estende per una superficie di ben sei ettari. Se si vuole scoprire qualcosa di più sulla storia questo posto fiabesco e sulla personalità del suo creatore consigliamo di consultare il link presente a fine pagina.

Il Labirinto di Arianna (Sicilia)

Un esempio analogo esiste anche nella parte meridionale della nostra bella Penisola, precisamente in provincia di Messina. In questo caso si tratta più di un’opera artistica di Italo Lanfredini inserita all’interno dell’iniziativa “Fiumara d’Arte”.

Per trovarla bisogna recarsi nelle vicinanze di Castel di Lucio e notare nel bel mezzo della natura una costruzione in calcestruzzo. La sua particolarità è proprio la sua valenza simbolica: infatti è l’unico labirinto ad avere un solo percorso possibile. In questo senso chi lo attraversa dovrebbe compiere un viaggio interiore alla scoperta di sé. Per questo ognuno di noi si deve prendere il proprio tempo per poterlo visitare.

