Probabilmente lo sceglierebbero in pochi però è bene precisare che la vacanza in tenda o bungalow presso aree attrezzate non è sinonimo di sacrificio totale. Non sempre.

In tutta Italia ci sono tantissime strutture attrezzate che offrono comfort e servizi da far invidia agli alberghi più quotati. Sarà certamente una vacanza a stretto contatto con la natura e questo è un vero elemento aggiunto. Solitamente lontana dal caos del flusso turistico principale.

Abbiamo scelto l’opportunità di valutare una variante del campeggio caratterizzata dal massimo comfort. Si tratta del glamping. Cioè una soluzione di lusso che permette di conciliare la vita all’esterno, alla funzionalità di una qualsiasi struttura recettiva di lusso. Ecco alcune mete mozzafiato in Italia per una vacanza in campeggio extra lusso e super confortevole per un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con la natura

La sesta terra in Liguria

Una delle strutture più attrezzate d’Italia per il glamping si trova a ridosso delle 5 Terre in Liguria, a Framura. Direttamente sul mare.

Tra i vari servizi essenziali garantiti ci sono l’aria condizionata e l’area assistenza sanitaria in loco. Ancora noleggio bici, bar in piscina e spa. La località è considerata di rara bellezza. La vera perla della Liguria, lontana dalla litoranea col suo flusso di auto.

Toscana

In provincia di Grosseto, a Scarlino, possiamo trovare un altro sito per glamping. Piscina, ristorante e piatti tipici della cucina toscana.

La location si trova poco lontano dal mare e conserva tutto il fascino di un borgo millenario. La struttura attrezzata per il glamping offre numerose attività sportive all’aperto. Dal tiro con l’arco alle passeggiate a cavallo per un periodo di relax vicino al mare ma immerso nel verde.

Sardegna

Ecco alcune mete mozzafiato in Italia per una vacanza in campeggio extra lusso e super confortevole per un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con la natura. In Sardegna troviamo un altro villaggio eco-sostenibile immerso nel verde dell’isola, a Santa Lucia di Siniscola in provincia di Nuoro. Il mare comunque è vicino.

Per chi vuole, a soli 2 chilometri. È la meta ideale per unire le peculiarità dell’entroterra alle bellezze del mare. Il soggiorno è garantito all’interno delle “pinattu” che sono le antiche capanne dei pastori sardi. Il servizio comprende giri a cavallo e cibi del territorio a km zero. Il villaggio, infatti, al suo interno ha l’orto, un uliveto e un vigneto.

Si tratta di un modo singolare di vivere la propria vacanza. Tutta all’esterno ma con la garanzia di ogni comfort. Finanche il servizio in camera.