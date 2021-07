Nessuno ha avuto la possibilità di sperimentare con stili diversi passando il lockdown in casa. Se siamo stati estremi, il capo più originale che abbiamo indossato è stata un pigiama a tuta con il cappuccio a unicorno. Per questo, poter finalmente uscire e dare sfogo alla nostra originalità e creatività è un’attività sana e divertente.

C’è chi si sfoga con lo shopping, chi va dal parrucchiere e si tinge i capelli, chi si fa i tatuaggi e chi i piercing. Sono tutti modi per abbellire e decorare il nostro corpo, per esprimere noi stessi o per divertimento. Per chi si è stufato dei soliti piercing ecco idee originalissime da provare quest’estate. Sperimentare è sempre divertente, quindi via libera alla creatività.

L’interesse nei piercing è schizzato alle stelle da quando si è riaperto un po’ il Mondo. Il desiderio di esprimere la nostra unicità dopo un anno passato a nasconderci dietro le mascherine è assolutamente comprensibile. Se quindi siamo interessati a ingioiellare il nostro corpo con nuove e uniche combinazioni, continuiamo a leggere questo articolo.

Per esempio, un’idea che sta spopolando è la cosiddetta “costellazione”. Consiste nel distribuire i piercing come fossero stelle. Se siamo particolarmente affezionati ad una costellazione, come per esempio quella del nostro segno zodiacale, questa è la combinazione perfetta per noi.

A volte raddoppiare può rendere un noioso piercing molto più interessante. C’è chi sperimenta con un doppio nostril piercing o con i cosiddetti snakebite, due piercing piccoli vicini l’uno con l’altro.

La bellezza dei piercing sta nella vastissima scelta e le molteplici combinazioni possibili. C’è chi costruisce le combinazioni pian piano e chi invece ha già le idee ben chiare in testa. Possiamo decidere a nostro piacimento quanti farne, ed è particolarmente divertente combinarli sulle orecchie o sul naso. Se vogliamo il consiglio di un esperto, non esitiamo a chiedere al nostro piercer, che ci saprà consigliare tante idee originali.

Se poi non siamo ancora sicuri di volerne fare altri, possiamo sperimentare con quelli che già possediamo, per esempio con gioielli spaiati o catenine che collegano diversi fori

