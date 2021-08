Da quando scrivevamo il report dal titolo Siamo solo all’inizio ma il mese di giugno potrebbe decretare l’inizio di una lunga discesa per le azioni ENEL poco o nulla e cambiato. C’è stato solo un aggiustamento dei prezzi per tenere conto del dividendo distribuito a luglio.

Dopo due mesi, però, l’attesa per la fine del movimento laterale compreso tra i livelli 7,745 euro e 8,065 euro non è ancora finita. Bisognerà attendere la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli indicati. Solo allora potrebbe partire un forte movimento direzionale.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura e, potenzialmente le azioni ENEL potrebbero arrivare a perdere fino al 50% rispetto al loro attuale valore. Al rialzo, invece, il potenziale massimo passa per area 11,2 euro e dai livelli attuale potrebbe dare vita a una performance di circa il 50%. Quindi, per chi ha pazienza acquistare azioni ENEL potrebbe essere l’affare dell’estate. Ci sono, infatti, enormi potenzialità sia al rialzo che al ribasso.

D’altra parte se si guarda ai fondamentali del titolo e si fa una lista dei punti di forza e di debolezza ci si rende conto che sono praticamente equivalenti.

Ad esempio, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse; il rendimento del dividendo distribuito è sempre stato storicamente ben superiore al 4% e promette di esserlo anche in futuro. D’altra parte la valutazione basata sui multipli degli utili restituisce un titolo sopravvalutato; la situazione finanziaria dell’azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20%.

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 7,833 euro in rialzo dello 0,58%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale