Chi è alla ricerca di una torta diversa dal solito, facile da fare e bella da vedere deve assolutamente provare questa ricetta. Questo perchè bastano 9 minuti e 4 cucchiai per un dolce semplice e con poche calorie ma golosissimo. Stiamo parlando della Huckelleuken, anche conosciuta come torta della collina tedesca. Il suo nome deriva dal fatto che durante la sua cottura in forno si creano delle alture simili ai paesaggi tipici della Germania centrale.

La straordinarietà di questa ricetta viene anche dalla facilità e dai tempi di preparazione. Ci vorranno infatti solo 5 minuti per assemblare gli ingredienti e 4 sono i minuti necessari per la cottura. Possiamo mangiarla senza sensi di colpa. Infatti ogni fetta contiene solo 130 calorie.

Mettiamoci quindi all’opera guardando di cosa abbiamo bisogno.

Gli ingredienti:

a) 4 cucchiai di farina 00;

b) 4 cucchiai di olio vegetale;

c) 4 cucchiai di rum;

d) 4 tuorli d’uovo;

e) 10 gr di burro fuso.

Se vogliamo evitare di adoperare l’alcol, possiamo sostituire il liquore con dell’estratto di vaniglia.

Cominciamo rompendo le uova e separando i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo a questi ultimi l’olio ed il rum. Con le fruste elettriche lavoriamo questi ingredienti per un minuto. Aggiungiamo quindi la farina setacciata poco alla volta. Il segreto per una buona riuscita è continuare con le fruste costantemente, senza spegnerle mai. Non appena il composto sarà uniforme e senza grumi non ci resta che cuocerlo. Dunque imburriamo una teglia rettangolare bassa di medie dimensioni, circa 18x 28 cm. Travasiamoci il impasto. Con una spatola livelliamo la superficie.

Cuociamo quindi in forno a 200 ° per 4 minuti. Una volta che la torta è cotta tiriamola fuori e spennelliamola con il burro fuso. A piacere, una volta raffreddata, si può guarnire con dello zucchero a velo.

Questa ricetta è perfetta per l’arrivo di ospiti inattesi oppure per soddisfare un’improvvisa voglia di dolce di grandi e piccini. Per sorprendere i nostri commensali possiamo accompagnare questo dolce con l’originale limonata americana o con la favolosa bevanda preferita degli afghani.

