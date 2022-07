Soprattutto con l’estate potremmo non voler utilizzare prodotti chimici o troppo aggressivi. Sia per quanto riguarda la pelle che per quanto riguarda i capelli preferiamo rimedi casalinghi. I rimedi naturali però possono non servire solamente a curare i propri capelli, ma anche a cambiarli di colore.

Infatti, ci sono diversi metodi per schiarirli. Non sempre c’è bisogno di utilizzare prodotti chimici per avere un effetto illuminante e per renderli più chiari. Molti prodotti che abbiamo in casa possono tranquillamente aiutarci sotto questo aspetto. Ecco come schiarire i capelli con rimedi naturali e fatti in casa.

Camomilla

Il primo è sicuramente la camomilla. Ci basterà una bustina e un po’ di acqua calda per il nostro primo rimedio. Immergiamo la camomilla nell’acqua e poi lasciamo raffreddare l’infuso. Mettiamolo da parte e procediamo a lavarci i capelli, con il nostro solito shampoo. Dopo lo shampoo, applichiamo l’infuso sui capelli e lasciamo agire per circa 5 minuti. Lasciamo asciugare naturalmente, senza l’uso di phon. Potremmo notare già più luminosità sulla nostra chioma.

Se abbiamo della birra, possiamo utilizzarla per provare ad ottenere dei colpi di sole. Versiamo della birra chiara in una bacinella e immergiamo i capelli. Lasciamoli immersi per almeno cinque minuti e poi avvolgiamoli in un asciugamano. Lasciamo riposare per circa un’ora e infine facciamo lo shampoo. Il risultato sarà dei colpi di sole tendenti al color miele.

Un altro rimedio naturale è sicuramente il succo di limone, perfetto per schiarire i capelli. Ci servirà il succo di due limoni in una tazza di acqua a temperatura ambiente. Applichiamo la soluzione sui capelli e lasciamo agire per almeno 30 minuti. Terminato il tempo di attesa, procediamo a lavare i capelli, ma ricordiamoci di usare uno shampoo idratante. Questo perché il limone rende la cute secca.

Come schiarire i capelli con rimedi naturali che utilizzano miele e birra, ma anche altri ingredienti che abbiamo in casa

In alternativa, se abbiamo già i capelli secchi, possiamo creare una maschera schiarente con il miele. Ci basteranno:

3 cucchiaini di miele d’acacia;

2 cucchiaini di balsamo alla camomilla;

1 cucchiaino di succo di limone.

Versiamo tutti gli ingredienti in una tazza e mescoliamo tutto, ottenendo una crema. Applichiamo il composto sui capelli e lasciamo agire per circa 45 minuti. Passato il tempo, laviamo come di consueto. In questo caso non solo schiariremo i capelli, ma li nutriremo al tempo stesso.

Infine l’ultimo metodo è l’olio di germe di grano, che si applica direttamente sui capelli. Lasciamolo in posa per almeno 30 minuti e risciacquiamo con abbondante acqua calda. Procediamo a lavare i capelli con lo shampoo.

Tutti questi metodi sono molto utili per avere dei colpi di sole naturali e duraturi. Soprattutto con l’estate, possono essere utilizzati senza rovinare i capelli.

Lettura Consigliata

Stanchezza e gonfiore durante la stagione estiva potrebbero essere date da questo problema, ma ecco alcuni rimedi naturali ed economici