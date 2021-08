“L’estate sta finendo e un anno se ne va” cantavano i Righeira nel lontano 1985 e come ogni anno, anche l’estate 2021 sta volgendo al termine. Il Ferragosto, l’evento che segna che un’altra estate è quasi finita, è già passato. Ma nonostante ciò, non rinunceremmo mai agli ultimi giorni estivi per sfoggiare i più bei look prima dell’arrivo di cappotti e maglioni.

Inoltre, passata da poco la stagione dei saldi, quale migliore occasione dell’ultimo caldo per sfruttare i nuovi acquisti e affari estivi? Al mare, in piscina, in una villa privata con gli amici, per le ultime vacanze fuori porta, o a casa con la famiglia, in estate non si rinuncia mai ad essere sempre alla moda.

Come terminare l’estate 2021 all’insegna della moda con questi semplici outfit

Di seguito, scopriamo tutti i capi da non perdere:

Il kimono, dal sapore orientale è stato ormai decretato capo must-have delle ultime serate estive più fashion. Ricamato, in pizzo, in seta o decorato, è perfetto per le serate più fresche e abbinato anche ad un bikini farà subito festa in piscina!

Abiti lunghi e coloratissimi, sempre alla moda. Chiunque ne ha almeno uno dentro il suo armadio e l’abito lungo, infatti, non passa mai di moda. Soprattutto se l’estate e la bella stagione danno un motivo in più per concedersi qualche fantasia particolare e qualche colore acceso. Perfetto per i look da ultime vacanze al mare.

I croptop e i nuovissimi top a bandana. Proprio nel 2021 è spopolata la moda delle bandane, con echi nostalgici della moda anni 2000. Più di vent’anni dopo tornano le bandane, adesso usate come top e croptop in abbinamento a short e gonne, per un look casual, sportivo, ma al contempo super fresco. Perfetti per una serata in spiaggia con gli amici la bandana grida subito estate. Un altro grande classico per terminare l’estate 2021 all’insegna della moda con questi semplici outfit.

Ultimi ma non per importanza, i costumi interi. Applicazioni floreali, volant e asimmetrie li impreziosiscono e li rendono dei body perfetti per una festa in piscina ma non solo. Comodi ed eleganti, abbinati a shorts o gonne midi renderanno il tuo look sofisticato e pratico allo stesso tempo.

Un consiglio prezioso

Un’idea originale per impreziosire gli outfit è quella di arricchirli con acconciature in stile bohemian e accessori colorati e sarà subito un salto al più fashion del Coachella per chiudere in bellezza la bella stagione.

Anche quest’anno, pandemia a parte, zero rimpianti e zero rinunce, la moda estiva si riconferma una delle migliori compagne del bel tempo e del buon umore!

