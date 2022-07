Per chi cerca cosa fare nel weekend questo borgo vicino a Verona ospita tre giorni di spettacoli gratis con buon cibo

Al confine con il Veneto, sorge un borgo che nel Settecento era rinomato presso tutte le famiglie più nobili. In questo paese si produceva il ricercatissimo velluto di seta. Ci stiamo riferendo ad Ala, la seconda città trentina che si incontra dal confine Sud della Regione, dopo Avio. Nel 2007 Ala è stata insignita della bandiera arancione. Ala rientra fra i 270 borghi segnalati dal Touring Club, così come Cingoli, il balcone delle Marche.

La trentina Ala è una cittadina che si dipana a destra e a sinistra delle rive del fiume Adige. Il centro storico è il fiore all’occhiello ed in occasione dell’evento “Ala città di velluto” si animerà con un fitto programma di spettacoli. Quest’anno poi i festeggiamenti saranno ancor più fastosi perché si celebra il duecentocinquantesimo anniversario del soggiorno di Mozart.

Ala, città di velluto

Venerdì 8 luglio si inaugura la manifestazione con spettacoli musicali in ogni cortile dei palazzi. Da segnalare lo spettacolo comico di Max Angioni, reduce da successi televisivi come Zelig o Le Iene. Inoltre sarà emozionante ascoltare il racconto animato di come Ala sia divenuta centro dei mille telai. Molto particolare sarà infine la Dj station “d’epoca”. Sabato si susseguiranno gli eventi per le vie, in particolare si terrà il concerto dedicato al grande compositore. Ci saranno spettacoli teatrali, postazione selfie a Palazzo Taddei e 3 diversi percorsi con guida in costume per raccontare un tema. Durante l’evento si potrà visitare il Museo del pianoforte antico con dimostrazione dell’acustica. La tre giorni si concluderà con la Lectio Magistralis di Vittorio Sgarbi.

Cosa fare nei dintorni

A pochi chilometri da Ala, troviamo la Città della Quercia, ossia Rovereto. La seconda città trentina per popolazione dopo il capoluogo nasconde vere chicche. Un centro storico ricco di viuzze pittoresche dove perdersi in un pomeriggio all’insegna dello shopping. Inoltre a 20 minuti in auto da Ala possiamo raggiungere l’Altopiano di Brentonico. Qui possiamo goderci innumerevoli passeggiate fra prati intonsi.

Per chi cerca cosa fare nel weekend, nella Città di Velluto saranno allestite le cene dalle Locande locali con prodotti tipici a prezzi simbolici.

