Per chi ama l’informatica e ha il diploma arrivano 60 posti per lavorare per lo Stato

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, la numero 86, è apparso un nuovo bando indetto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Si tratta di un Ente di diritto pubblico sorto nell’estate 2021 a difesa degli interessi nazionali contro gli attacchi informatici. In un Mondo sempre più connesso in cui informazioni e interessi passano per la rete, la difesa di questi spazi remoti diventa cruciale.

Sintetizziamo adesso i passaggi chiave del relativo testo ufficiale. Anticipiamo solo che per chi ama l’informatica e ha il diploma arrivano 60 posti di lavoro di alto livello.

I posti di lavoro a tempo indeterminato messi a bando dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Per il potenziamento del suo organico, l’ACN ha indetto delle pubbliche selezioni per l’assunzione di:

15 coordinatori per le funzioni di “Cyber Security Triage Operator” e “Digital Forensic and Incident Response Specialist”. Per questi profili ai candidati si richiede esperienza come amministratore di rete e/o di server/applicazioni/servizi e/o di sistemi di sicurezza. O, ancora, come analista forense e/o operatore di 1° livello (o superiore) in SOC, CERT, CSIRT e similari;

10 coordinatori per le funzioni di “Security and Threat Analyst”. Si richiede esperienza lavorativa maturata presso SOC monitoring, in ambito di Cyber Threat Intelligence e simili. Oppure nel campo dell’analisi in infrastrutture di sicurezza e/o dell’analisi degli eventi individuati dai sistemi di monitoraggio e/o nel malware analysis e similari;

5 coordinatori per le funzioni di “Red Team Operator”, previa esperienza nel campo del penetration testing e/o red teaming;

5 coordinatori per le funzioni di “Data Collection and Analysis”. Per candidarsi è richiesta esperienza pregressa in uno o più campi tra il data engineering, il data governance, il data analysis, il cyber risk analysis;

5 coordinatori nel ruolo di “Tecnico di laboratorio software”, con precedenti in amministrazione sistemica e configurazione di infrastrutture IT. Oppure, o in aggiunta, di configurazione di sistemi di sicurezza IT e/o come deployment di applicazioni, DevSecOps;

5 coordinatori nel ruolo di “Tecnico di laboratorio hardtware”, con precedenti in attività di laboratorio e elettronica e/o supporto tecnico;

15 coordinatori nelle funzioni di “IT project coordinator and developer”. I candidati devono avere esperienza in progettazione e sviluppo sistemi IT e/o sviluppo di applicazioni Cloud Native. Oppure sviluppo e/o adozione di nuove soluzioni basate su tecnologie AI/ML, Blockchain, Data Science, High Performance Computing.

I requisiti di ammissione al nuovo concorso pubblico dell’ACN

Vediamo ora quali sono i requisiti di partecipazione al concorso, oltre alle pregresse esperienze lavorative minuziosamente dettagliate dal bando. Anzitutto, quest’ultima deve essere documentata e pari ad almeno 3 anni (dopo il diploma) e attinente al profilo del bando di proprio interesse.

Agli aspiranti candidati è richiesta, poi, la cittadinanza italiana, la maggiore età e l’idoneità fisica alle mansioni. Parimenti occorre essere in pieno godimento dei diritti civili e politici e non risultare esclusi dall’elettorato attivo.

Ancora, i candidati non devono aver avuto comportamenti incompatibili con le Istituzioni e/o con le funzioni da svolgere all’interno dell’Agenzia. Infine, si richiede il possesso del diploma quinquennale con punteggio pari almeno a 80/100 o 48/100.

Per chi ama l’informatica e ha il diploma arrivano 60 posti a cui candidarsi entro il 27 novembre

Le istanze vanno inviate online entro il 27 novembre (scade il 20 dicembre, invece, il termine per il concorso della Corte dei Conti). I candidati dovranno autenticarsi con le proprie credenziali digitali sul portale “inPA” e seguire poi le istruzioni del caso.

Qualora dovessero pervenire più di mille domande per ciascun concorso, l’Agenzia partirebbe con una preselezione per titoli dei candidati. I primi 1.000 classificati per ciascun concorso parteciperanno alla prova scritta. Quest’ultima consiste in un test a risposta multipla e in 2 quesiti a risposta sintetica. L’Allegato 1 del testo ufficiale illustra quali sono le materie oggetto della prova, distinte per profilo.

Chi supererà la prima prova, infine, accede a quella successiva, ossia la prova orale.

Per tutti gli eventuali dettagli, specie quelli relativi alle esperienze pregresse, si invitano i Lettori interessati a consultare minuziosamente il bando.