Siamo a cena con la famiglia e all’improvviso riceviamo una chiamata da un numero sconosciuto. Sappiamo che non dovremmo rispondere, ma potrebbe essere un’importante telefonata di lavoro o un parente che ci fa piacere sentire.

Invece no, si tratta di quel solito spam che non abbiamo proprio voglia di ascoltare. Oppure, dall’altra parte non risponde nessuno e non capiamo davvero perché ci abbiano chiamato.

Possiamo ignorarla, certo, ma esistono delle soluzioni più decisive a questo fastidioso problema. Scopriamole insieme.

Per bloccare sul cellulare un numero privato che potrebbe essere un fastidioso spam basta seguire questi essenziali passaggi che pochi conoscono

La prima cosa da fare è bloccare il numero che ci ha appena chiamato. Per farlo, consultiamo le chiamate recenti, teniamo premuto sul numero spam e clicchiamo sulla segnalazione di spam.

Se questa funzione non è disponibile, procediamo col secondo passaggio, ossia modificare le impostazioni del nostro telefono cellulare. Moltissimi smartphone, infatti, hanno dei filtri antispam nativi che possiamo attivare.

Questo filtro può essere nelle impostazioni generali del telefono oppure in quelle che troviamo nella sezione dedicata alle chiamate. La diversa posizione dipende dal tipo di sistema operativo, dalla marca e dal modello del nostro cellulare.

Non tutti gli smartphone hanno questa funzione nativa, ma in quel caso esistono altre soluzioni che approfondiamo tra poco.

Funzione nativa Android e iOs

Se abbiamo uno smartphone con sistema Android, possiamo attivare il blocco delle chiamate indesiderate in entrata nella sezione Telefono, che è rappresentata dall’icona di una cornetta. Qui, clicchiamo sui tre puntini in alto a destra e andiamo nelle impostazioni. Dovrebbe esserci un’opzione dedicata al blocco dello spam che, in base al cellulare che abbiamo, può chiamarsi, per esempio, “ID chiamate e spam”. Tra le possibilità, c’è anche quella di bloccare i numeri sconosciuti.

Per chi ha un iPhone con sistema iOs dalla versione 13 e successive, si può attivare l’opzione “Silenzia numeri sconosciuti”. Si tratta di numeri che non si trovano nell’elenco dei contatti e con i quali non abbiamo mai avuto alcun tipo di comunicazione. Anche in questo caso, possiamo trovarle nelle Impostazioni e poi nella sezione Telefono. Nel caso di versioni precedenti, controllare sempre nelle impostazioni, l’opzione potrebbe esserci, ma avere un nome diverso.

Sia in Android sia in iOs, in questo modo non si riceve la notifica delle chiamate, ma saranno comunque visibili nell’elenco delle chiamate recenti.

Applicazioni da installare sul cellulare

Se non abbiamo le funzioni native che abbiamo citato, possiamo scaricare una applicazione dedicata per individuare, filtrare e bloccare le chiamate spam.

Queste app si possono trovare nello store del telefono, ossia Play Store su Android e App Store su iOs. Qui, nell’area di ricerca, scriviamo “spam” o parole simili, troviamo una app che si occupa di bloccare le chiamate indesiderate e installiamola. Ricordiamo di fare attenzione alle app che installiamo, controllando le valutazioni degli altri utenti e leggendo le informazioni sulle funzionalità.

Un ultimo trucco riguarda le nostre azioni su Internet. Quando ci registriamo a un sito o inseriamo i nostri dati, ci dovrebbe essere anche una casella dedicata all’utilizzo dei dati personali a scopo di marketing. Se non selezioniamo quella casella diminuiremo le possibilità di ricevere ulteriori chiamate ed email spam.

Quindi, per bloccare sul cellulare un numero privato che potrebbe essere un fastidioso spam basta seguire questi essenziali passaggi che pochi conoscono. Per quanto riguarda le email, invece, suggeriamo delle semplici strategie da adottare per liberarsi dallo spam nella posta elettronica.

