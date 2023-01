Per le azioni Banca MPS potrebbe già essere tempo di ribasso - proiezionidiborsa.it

Dopo un inizio anno sprint, sfruttando tra le altre cose la forza del settore bancario, la seduta del 5 gennaio ha visto un brusco stop per le azioni Banca MPS. Ha fatto, infatti, molto peggio della media del settore di riferimento. Possiamo, quindi, dire che per Banca MPS il tentativo di ripartenza è già fallito?

Quali sono stati i motivi alla base della partenza sprint della banca senese nel 2023?

Innanzitutto le rassicurazioni di Banca MPS alla Consob sulla continuità aziendale hanno fatto bene alle quotazioni. La banca, infatti, ha comunicato che, dopo il completamento dell’aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro e alle azioni messe in campo con il piano industriale, tra cui le 4.125 uscite volontarie.

A fare volare le azioni Banca MPS, poi, hanno contribuito anche le parole della premier Meloni che ha parlato della necessità di garantire in Italia l’esistenza di “più poli bancari”. Anche il ministro Giorgetti, poi, aveva auspicato la creazione di un terzo polo bancario. In questo scenario Banca MPS potrebbe giocare un ruolo molto importante e lo sposo più probabile potrebbe essere Banco BPM.

C’è molta carne sul fuoco, quindi, e il 2023 potrebbe essere ricco di sorprese per gli azionisti di Banca MPS.

Primo di andare oltre ricordiamo che questo non è un titolo adatto a tutti. Soprattutto a chi non ha un profilo di rischio adeguato e che sia in grado di gestire, soprattutto dal punto di vista emotivo, le forti escursioni che caratterizzano il titolo.

Basti pensare che le azioni Bca MPS sono più volatili del 90% dei titoli di Piazza Affari muovendosi in media del +/- 28% settimanalmente.

Per Banca MPS il tentativo di ripartenza è già fallito? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 5 gennaio a quota 1,9866 euro, in ribasso del 3,70% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico le medie sono ancora incrociate al rialzo, ma dopo la batosta del 5 gennaio presto potremmo assistere a un’inversione di tendenza. Una prima indicazione in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera inferiore alla media di lungo (linea rossa) che al momento passa per 1,9686 euro.

Per il lungo periodo, invece, vale ancora quanto scritto nel report in cui si discuteva il time frame mensile.