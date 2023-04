Bellissime e prive di rughe: ecco le vitamine con cui Kate Moss e Jennifer Aniston si mantengono giovani a 50 anni

Fra i trucchi utilizzati dalle star della moda e del cinema per curare la pelle, evitare le rughe e sembrare più giovani, oltre a sport e alimentazione, anche l’integrazione vitaminica. Dosi consigliate e prodotti non mancano quando ci consigliano come prenderci cura del nostro corpo soprattutto in vista dell’estate.

Le vitamine non possono mancare al nostro organismo, sono importanti e lo sappiamo. Forse sottovalutiamo il potere di questi elementi che potrebbero aiutarci a rendere meno drammatico il processo di invecchiamento della nostra pelle e del corpo. Lo sanno le star che finiscono spesso nelle copertine delle riviste e nelle interviste ci regalano i loro segreti di bellezza. Kate Moss per esempio non fa mai a meno della vitamina E. Antiossidante, riduce i danni causati da agenti atmosferici e da cattive abitudini come alcol e fumo.

Il nome della vitamina E sarebbe tocoferolo, viene applicata alla pelle attraverso le creme che l’ex modella porta sempre con se in viaggio. La sua crema ricca di questa vitamina sarebbe la Crème della Mer da cui non si separerebbe mai. Se decidiamo di assumere la vitamina E tramite alimenti come pesci, legumi, semi oleosi e frutta secca facciamo attenzione alle dosi. Essendo liposolubile non si elimina con i reni ma con il fegato dove potrebbe accumularsi. È necessario non esagerare.

Mix vincente

Bellissime e prive di rughe? Molte attrici oggi lo sono anche a 50 anni. Per esempio Jennifer Aniston. Diventata direttore creativo del marchio Vital Proteins, la sua passione per questi prodotti è conosciuta da tempo. La Aniston sa che la salute di pelle, capelli e ossa passa per la produzione del collagene, proteina fondamentale per il nostro corpo. Con il passare degli anni la produzione di collagene diminuisce ed è anche per questo che il corpo invecchia. Aggiungere un mix vitaminico al caffè o al frullato della mattina ci permette di tenere i danni del tempo sotto controllo.

Oltra alla vitamina E anche le vitamine B5, C e D avrebbero importanti effetti anti età e se non vogliamo utilizzare integratori possiamo sempre contare su numerosi alimenti. Una dieta sana e variegata ci aiuterà a mantenere il fabbisogno giornaliero. Da questo punto di vista le uova sarebbero il miglior alleato.

Bellissime e prive di rughe, star senza età

Per molte star la vitamina B3 è quella da tenere sotto controllo. È la niacina, idrosolubile, presente nelle carni bianche, negli spinaci e nei pesci grassi, che aiuterebbe moltissimo a evitare rughe e pelle crespa. Uno dei compiti della vitamina B3 è quello di controllare la produzione di sebo. Quindi contribuisce a mantenere magra la pelle evitando che soffra soprattutto dopo una certa età.

Oltre all’alimentazione, anche sieri e creme la contengono in abbondanza per fare in modo che le maschere di bellezza e gli scrub abbiamo effetti prolungati. Diverse star avrebbero investito in questo settore ottenendo risultati con portafoglio e bellezza. Integrare gli elementi antiossidanti, combattere i radicali liberi e favorire il rinnovo cellulare è possibile grazie all’integrazione vitaminica e a una dieta equilibrata. Ora che l’estate si avvicina sarebbe meglio entrare in azione.