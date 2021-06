Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature sarà necessario avere un occhio di riguardo per le nostre piante.

Infatti, anche le piante che ci hanno fatto compagnia durante l’inverno hanno bisogno di cure diverse.

Tra aria condizionata, deumidificatori e ventilatori la salute delle nostre amiche verdi può essere messa in serio pericolo.

Ma ecco come comportarsi nei loro confronti quando si avvicina il grande caldo.

Tanti in estate continuano a commettere questi gravi errori che mettono in pericolo e fanno morire le piante d’appartamento.

Annaffiature

In molti commettono un grandissimo errore con l’arrivo del caldo. Da un lato, pensare che le piante abbiano bisogno di irrigazioni più frequenti è corretto. Lo sbaglio, però, consiste nell’annegare letteralmente le piante. Dopo aver bagnato la pianta sarà, così, necessario aspettare che il terreno risulti asciutto prima di procedere con una nuova irrigazione.

Nei giorni più caldi si consiglia di incrementare la frequenza delle annaffiature più che la quantità di acqua. Ad esempio se prima si procedeva una volta alla settimana durante l’estate sarà sufficiente far passare solamente cinque giorni.

Oltre alle annaffiature svolgerà un ruolo fondamentale la nebulizzazione.

Condizionatore

Nel caso in cui si abbia un impianto di condizionamento domestico sarà necessario utilizzarlo con attenzione. Infatti, le piante non sono in grado di sopportare forti sbalzi di temperatura. Se proprio non se ne può fare a meno si consiglia di non impostare una temperatura tanto inferiore rispetto a quella ambientale. Non abbassare la temperatura più di cinque gradi rispetto a quella esterna.

Nel caso in cui si commettesse l’errore di abbassare eccessivamente le temperature, in breve tempo, la pianta deperirebbe.

Infatti, con temperature molto basse si assisterebbe ad appassimenti simili a quelli dovuti al gelo.

Inoltre, mai tenere le piante sotto il flusso dell’aria condizionata. Le conseguenze potrebbero essere letali in pochissimo tempo.

Anche quando si carica in macchina una nuova pianta bisognerà fare molta attenzione all’aria condizionata. Mai dirigerla direttamente sulla pianta.

Per scoprire come utilizzare l’acqua prodotta dal condizionatore si consiglia questa lettura.

Umidità

Limitare l’utilizzo di deumidificatori, poi, sarà necessario per non rovinare le piante. È noto, infatti, che le piante d’appartamento necessitano di un alto grado di umidità, non dovrebbe mai scendere al di sotto del 50%. Per questo motivo si sconsiglia l’utilizzo continuo dei deumidificatori.

Ventilatori

Anche gli amanti dei ventilatori, a soffitto o da tavolo, dovranno fare molta attenzione a come li utilizzano. Infatti, anche se meno dannosi rispetto all’aria condizionata, anche i ventilatori potrebbero rovinare le piante.

Per questo motivo non dovranno mai essere tenute nel raggio di azione delle pale perché il getto di aria continuo potrebbe limitarne la traspirazione.

L’utilizzo di ventilatori, poi, asciugherà più rapidamente il terriccio. Perciò sarà necessario procedere con maggiori annaffiature.

Ecco perché tanti in estate continuano a commettere questi gravi errori che mettono in pericolo e fanno morire le piante d’appartamento.