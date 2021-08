Le orchidee sono con tutta probabilità tra le piante più note del Pianeta e riconoscibili per i bellissimi fiori variopinti. Queste sono piante che in alcuni casi possono essere autotrofe, ossia capaci di assorbire l’acqua nell’aria grazie a particolari radici, dette aree appunto. In altri casi possono essere sapròfite, ovvero sviluppare la capacità di rimediare nutrimento attraverso la decomposizione degli organismi. Appartengono alla famiglia delle monocotiledoni, dell’ordine Aspargales, ossia piante erbacee perenni. In precedenza, abbiamo parlato di piante perenni e come pochi sanno di queste 3 piante resistenti al freddo da mettere in terrazzo facilissime da coltivare. Seppur evidenziato come questa tipologia di piante abbia caratteristiche che la rendono più resistente a determinate condizioni, merita comunque la giusta attenzione. Per averle sempre rigogliose ecco 3 rimedi per curare le orchidee più un trucchetto per il travaso.

La salute parte dalle radici

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Partiamo con il dire che le vie percorribili per un’adeguata cura del terrazzo e del giardino possono essere anche attraverso rimedi domestici. Ad esempio, ecco come risparmiare un sacco di soldi e avere delle piante splendide con questi fertilizzanti naturali. Questo articolo, verte proprio sulla cura delle orchidee attraverso materiali presenti in ogni casa, ma prima di tutto è necessario pensare al travaso. Se abbiamo appena acquistato una piantina, per permetterne l’adeguata crescita sarà opportuno spostarla in un vaso più capiente. Con delicatezza estrarremo le radici dal vaso iniziale, sciacquandole con acqua e facendo attenzione nel potare le radici marce. Questo impedirà la proliferazione di patologie nella pianta e dispersione di nutrienti. Trasferiremo a questo punto la pianta nel nuovo vaso che, idealmente, è trasparente in quanto le radici delle orchidee amano la luce del Sole.

Per averle sempre rigogliose ecco 3 rimedi per curare le orchidee più un trucchetto per il travaso

Passiamo adesso agli interventi sulla pianta per mantenerla forte e in salute. Il primo metodo consiste nel preparare una mistura di miele, limone, zucchero e acqua calda. Facciamo sciogliere il composto e ne imbeviamo un panno che poi passeremo sulle foglie. Questo non solo eliminerà la polvere, ma sarà un vero e proprio trattamento di bellezza rinvigorente per le orchidee.

Stesso principio può essere adottato utilizzando un mix di acqua e latte precedentemente mescolati. Sempre attraverso un panno imbevuto, strofiniamo sulle foglie per garantire un effetto antifungino sulla pianta. Infine, riportiamo un alimento che vanta delle proprietà straordinarie nella cura del giardino: la banana. Infatti, abbiamo già detto di come pochi sanno che questo comune frutto è il segreto per avere piante di rose eterne a costo zero. Ma non finisce qui perché, le bucce di banana, sempre strofinate sulle foglie, conferiranno brillantezza e cederanno sostanze nutritive alla pianta.