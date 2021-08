Questa rovente estate del 2021 ci ha abituato ad una moda audace, con scollature profonde e schiene nude.

Il trend continuerà ancora per tutto settembre, un trend da sfoggiare in quelle serate più chic ed ancora piacevolmente calde.

Si tratta però di una moda che può essere difficile da seguire e che mette in crisi tantissime donne.

C’è chi, con questi capi particolari, preferisce non indossare il reggiseno e chi non si sentirebbe mai a proprio agio senza.

Magari, però, quello che amiamo di più, che ci valorizza stupendamente il décolleté, non è adatto a questo tipo di look scollato perché si vedrebbe troppo.

La soluzione è allora una: optare per un reggiseno adesivo, invisibile anche con le scollature più strong.

Molte donne lo detestano, con le sue coppe appiccicose, difficili da indossare, e il rischio che si stacchino e cadano a terra.

Con questo articolo cercheremo di vincere ogni resistenza.

Ecco qual è, infatti, il modo semplice ed efficace per applicare e conservare il reggiseno adesivo.

Le tipologie per ogni esigenza

Quando si decide di comprare un reggiseno adesivo, capo must have nel Mondo della lingerie, bisogna sapere che ne esistono diverse tipologie.

Uno dei primissimi modelli è stato quello delle semplici coppe in silicone. Simili ad una scarna imbottitura del reggiseno, sono adattissime per tutte le donne che hanno un seno piccolo e all’insù.

Successivamente sono comparsi sul mercato dei veri e propri reggiseni senza imbottitura e totalmente adesivi: senza spalline, senza gancetti e fascia sulla schiena.

Infine, tra i modelli più usati, le coppe tonde adesive. La loro fama è dovuta alla presenza di una strisciolina adesiva superiore, attaccata ad ogni coppa, che serve a sollevare il seno.

Ecco qual è il modo semplice ed efficace per applicare e conservare il reggiseno adesivo

Per indossare il reggiseno adesivo e garantirsi un’applicazione perfetta al primo colpo, una delle cose più importanti è non avere fretta. Quindi prepararsi per tempo potrebbe essere la chiave del successo.

Prima di applicarlo, è necessario lavare accuratamente la parte interessata, per eliminare eventuali tracce di sudore, e asciugarla per bene.

Evitare di utilizzare il talco per avere una pelle super asciutta perché questa polverina è la nemica numero uno del reggiseno adesivo.

A questo punto, posizionarsi davanti ad uno specchio, centrare ogni coppa al seno, senza maneggiare troppo la parte adesiva, e farla aderire delicatamente.

È importante aiutarsi con le mani, facendo pressione prima sulla parte inferiore del seno e poi tirando verso quella superiore.

Come conservare il reggiseno adesivo dopo l’uso

Anche se in pochissimi lo sanno, il reggiseno adesivo si può pulire per conservare la sua efficacia più a lungo.

Lavare esclusivamente a mano, con movimenti delicatissimi, in acqua tiepida e con sapone neutro.

Dopo un breve risciacquo è opportuno farlo asciugare alla perfezione e all’aria.

Il reggiseno adesivo non va strizzato o centrifugato né asciugato con il phon se si ha fretta: si potrebbe così danneggiare la parte adesiva.

Prima di riporlo nel cassetto, conservarlo all’interno della sua bustina avendo cura di coprire la parte adesiva e appiccicosa con le apposite protezioni.

