La pulizia dei vetri è una delle faccende domestiche che vorremmo sempre evitare. Un’operazione che richiede tanta pazienza e grande sforzo. Aloni, polvere e macchie ci rendono il lavoro ancora più faticoso.

Spesso, a faccenda completata, ci accorgiamo che le macchie sono ancora lì e anche ben visibili. Eppure abbiamo utilizzato dei prodotti specifici e adatti alla pulizia dei vetri.

Per avere vetri splendenti e senza aloni basta pulirli in questo momento della giornata

Naturalmente avere finestre e vetri splendenti, conferisce all’ambiente un aspetto curato, pulito e fresco.

L’ideale sarebbe pulire i vetri ogni due settimane, soprattutto per evitare che si accumuli la sporcizia data dall’inquinamento e portata dalla pioggia.

Spesso però, capita che il risultato non sia quello aspettato. Gli aloni sono visibili soprattutto in pieno giorno, quando la luce passa dai nostri vetri.

Cosa abbiamo sbagliato?

Sembrerà starno, ma esiste un momento della giornata molto adatto per pulire i nostri vetri.

Spesso si pensa che lavare le nostre finestre di giorno, con la luce del sole, sia la soluzione migliore e più adatta. Siamo sicuri, così, di scovare qualunque macchia e alone.

Invece, le nostre teorie sono sbagliare. Infatti lavare i vetri con il sole farà asciugare più velocemente l’acqua e il detergente utilizzato. La luce poi non ci permette di vedere gli aloni rimasti.

Quindi per avere vetri splendenti e senza aloni basta pulirli in questo momento della giornata, cioè quando non c’è la luce diretta del sole o ancora meglio nelle giornate nuvolose.

Altri piccoli consigli

Oltre al momento migliore, scegliamo anche la tecnica più adatta. Prediligiamo sempre dei prodotti naturali e casalinghi, come spiegato in questo articolo “Vetri sempre splendenti e senza aloni con questo segreto geniale e poco conosciuto”

Possiamo ottenere dei buoni risultati utilizzando l’aceto, l’alcool, la carta di giornale, il borotalco (sciolto nell’acqua) o il brillantante per la lavastoviglie. Metodi naturali che non inquinano l’ambiente.