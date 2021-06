Finalmente è ricominciata la stagione dei matrimoni. Dopo un lungo periodo trascorso a casa si potrà finalmente partecipare a lieti eventi e grandi occasioni.

Rimangono però dei dubbi sull’adeguatezza o meno del proprio look. Ecco quindi le 5 cose che bisogna assolutamente sapere se si è invitate ad un matrimonio.

Questione di abito

La prima cosa da tenere a mente è che si tratta di un matrimonio, non è la notte degli Oscar. È comprensibile che si abbia voglia di sfoggiare abiti particolari, soprattutto dopo aver trascorso molto tempo in casa, ma bisogna essere adeguati.

Non va bene nemmeno l’estremo opposto, cioè un look casual. I matrimoni potranno anche essere più sottotono del previsto, ma ciò non significa che l’abbinamento jeans, giacca e top di seta sia consentito. Infatti gli sposi saranno comunque vestiti per l’occasione e occorre un outfit che rispetti la cerimonia.

Se si è invitate ad un matrimonio bisogna sempre seguire la regola dei 4 colori. Non bisogna infatti vestirsi di bianco, rosso, viola o nero.

C’è una sola sposa: che si tratti di abito o completo avorio, champagne o grigio perla poco importa. Sarà un’altra l’occasione in cui si potranno indossare.

Si può fare uno strappo alla regola con il nero soltanto se indossato per un matrimonio serale e impreziosito con dettagli e accessori luminosi.

Come scegliere gli accessori giusti

Attenzione anche agli accessori. Un tema molto rilevante quando si tratta di matrimoni sono le scarpe. Spesso si tende ad indossare una scarpa per la cerimonia e un’altra per il rinfresco o la festa. In realtà, l’unica persona cui è concesso questo lusso è la sposa. L’ideale è indossare scarpe con le quali affrontare serenamente tutta la durata della cerimonia.

I tacchi non sono obbligatori ma raccomandabili. Un paio di calzature con il tacco può conferire maggiore sicurezza e un’andatura più sensuale e femminile. Ma, se non si sa stare sui tacchi o se questi possano provocare fastidiosi dolori ai piedi, non bisogna sentirsi obbligate. Può andare bene anche una scarpa bassa gioiello che faccia sorridere piuttosto che una alta che provochi malessere.

Come scegliere la borsa più adatta per l’evento? Dipende dalla durata dell’intera cerimonia. Infatti più la cerimonia è elegante, più si fa tardi, più la borsa deve essere piccola. Shopping bag, zainetti o bauletti dovranno quindi rimanere nell’armadio. Se si è neo mamme sarà opportuno preparare una borsa ad hoc per il piccolo o la piccola e portare una mini pochette in cui far entrare più cose possibili.

Ecco quali sono le 5 cose che bisogna assolutamente sapere se si è invitate ad un matrimonio.

