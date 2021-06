Chi è in possesso di ampi spazi verdi durante i mesi primaverili ha avuto il piacere di riscoprire il giardinaggio e la cura dell’orto. Invece, i più casalinghi, hanno adornato il proprio appartamento con delle erbe aromatiche o con delle piantine ornamentali.

Molti hanno provato a coltivare la regina dei fiori, la rosa. Se questa operazione non è andata a buon fine è forse colpa degli altri esemplari vegetali nei dintorni. Infatti bisogna prestare attenzione anche al “feeling” che si crea tra le piante vicine.

Oggi parliamo di una pianta che contribuisce alla crescita del nostro roseto. Infatti per avere una rosa sana e rigogliosa ecco la straordinaria pianta a cui affiancarla. Vediamo insieme di quale pianta si tratta.

Stiamo parlando della lavanda. Questo meraviglioso arbusto dall’odore indimenticabile è infatti la migliore amica della salute delle rose. Infatti chi fa il giardiniere di professione spesso affianca le aiuole di queste due specie per far sì che ognuna contribuisca alla crescita e al benessere dell’altra.

IL caratteristico aroma della lavanda, infatti, per quanto risulti gradevole alle narici umane, è insopportabile per i parassiti e per le formiche che tendono a starle alla larga. Essendo vicina alle rose, anch’esse potranno considerarsi immuni da questo genere di attacchi.

Inoltre qualora si volesse preparare un piccolo bouquet, questi due fiori, insieme, danno visivamente uno stacco cromatico interessante.

Altre consociazioni considerate benefiche

Un altro abbinamento molto in voga per la salute di questo fiore è composto dal nasturzio e dall’aglio. Questi due, infatti, agiscono con un’azione combinata.

Il primo, al pari della lavanda, tiene lontani gli insetti che possono nuocere alla rosa.

Il secondo, invece, contribuisce al benessere delle sue radici e per di più svolge una funzione di protezione. Infatti contribuisce a non favorire la comparsa di malattie fastidiose, come ad esempio i funghi.

Approfondimento

