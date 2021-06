Nella vita delle donne ci sono sempre degli alti e bassi fisiologici dovuti agli squilibri ormonali. Ci sono almeno quattro fasi ogni mese alla quale la donna si deve preparare.

Si tratta della fase ovulatoria, la fase premestruale, la fase mestruale e la preovulatoria. Come ogni essere vivente femmina e mammifero, le donne si preparano a dare la vita ogni mese. Ma per molti motivi, anche genetici, le donne non vivono bene questo periodo.

Ritrovare l’equilibrio femminile grazie a queste piante utili contro questi fastidiosi dolori

Per fortuna da sempre esistono dei rimedi naturali per contrastare i dolori ovarici e dell’apparato genitale durante tutte le diverse fasi. Vediamo quindi quali sono le piante che ci aiutano a ritrovare il benessere.

L’agnocasto è una pianta che aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale.

Invece, le due radici di zenzero e curcuma contribuiscono, grazie alla forte quantità di antiossidanti, ad apportare un’azione antinfiammatoria naturale.

L’achillea millefoglie è un’ottima aiutante contro i crampi dell’utero e delle ovaie, e ci dona conforto proprio nelle fasi premestruale e mestruale.

Altri componenti che ci aiutano a calmare i sintomi e dolori mestruali

Utile anche l’inositolo che aiuta ad alleviare i sintomi e dolori del ciclo. La molecola infatti va ad agire sulla regolarità ormonale e in più ci supporta nella perdita di peso e nella regolazione dell’umore.

La vitamina B6, infine, aiuta nel processo di fertilizzazione per rendere l’ovulazione sana e naturale e favorire nel caso una gravidanza.

Anche se oggi abbiamo molti tipi di pillole che regolano il ciclo o addirittura lo interrompono questo può provocare numerosi disturbi. Grazie al consiglio di un medico o di una ginecologa possiamo integrare dei complementi del tutto naturali. In questo modo possiamo ritrovare l’equilibrio femminile grazie a queste piante utili contro questi fastidiosi dolori.

