WhatsApp è entrato nell’uso quotidiano più o meno 6 o 7 anni fa, facendo una media tra chi l’ha scoperto agli inizi degli anni Dieci e chi è arrivato negli ultimi tempi. Un’invenzione rivoluzionaria che ha cambiato la storia della comunicazione. Quel che facevamo fino a 10 anni fa con una telefonata, oggi possiamo farlo scrivendo o trasmettendo la nostra voce unilateralmente, leggasi messaggi vocali. Un eventuale tilt di WhatsApp, come successo qualche tempo fa, rischia di mandare in fumo milioni di dollari e può scatenare davvero un’isteria collettiva.

Oggi non si può più vivere senza, i pochissimi che ancora lo fanno, se non hanno superato una certa età, sono da considerare come Hiroo Onoda. Leggendario, ma assolutamente reale, militare giapponese che, anche a quasi 30 anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non avrebbe voluto arrendersi. Rimanendo a combattere sull’isola filippina in cui andò in missione nel 1945. Fu ribattezzato il soldato invisibile.

Ecco quali sono gli errori più comuni quando utilizziamo WhatsApp con il nostro telefono cellulare

Forse abbiamo estremizzato un po’, ma qualcuno che non si arrende ancora all’utilizzo di WhatsApp esiste. Come esistono gli errori che anche utenti più esperti commettono nell’uso di questo strumento. A volte, questi sbagli, possono addirittura costare perdite pesanti. Vediamo quali sono e come prevenirli o farne fronte.

Innanzitutto, la trasmissione di dati sensibili o di video e foto. È vero che nel corso degli anni è stata inserita la crittografia end to end, ma il fatto che i dati passino comunque da dei server non li rende sempre sicurissimi. Per questo motivo, spesso, si preferisce l’applicazione Telegram, che è priva di questo problema.

Un altro errore comune può essere commesso usando il comodissimo WhatsApp Web, che consente di usare l’applicazione su qualsiasi computer. Ecco, quando poi finiamo di utilizzarla, è sempre bene dissociare il dispositivo, soprattutto se il computer non è nostro. Nel caso ci dimenticassimo di farlo, qualcuno potrebbe entrare successivamente e leggere tutte le nostre chat.

Backup automatico

Un’altra cosa che può capitare è quella di disattivare il backup automatico. In caso di errore nella cancellazione di un messaggio, per esempio, se esso non è attivo, potremmo perderlo irrimediabilmente. Quindi, si consiglia di tenerlo sempre attivato, decidere il periodo di tempo in cui farlo agire, quotidianamente o settimanalmente, per evitare di perdere conversazioni preziose.

Possiamo, invece, disattivare il download automatico dei media, in modo da risparmiare prezioso spazio in memoria. In caso non avessimo la linea WiFi, poi, potremmo scongiurare il consumo di inutili mega, se l’allegato ricevuto non dovesse interessarci.

nulla di nuovo per molti, ma per i neofiti non è così scontato. Soprattutto se pensiamo che ci sono tantissime persone over 65 che da poco si sono approcciate a questa tecnologia. Un numero sempre più in aumento e che sta toccando anche le fasce più alte d'età, perché in pochi sanno resistere al fascino del cerchietto verde con la cornetta.