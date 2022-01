Non c’è cosa più imbarazzante che uscire fuori con amici e scoprire che la nostra chioma non ha un buon odore. Infatti, può capitare di non trovare il tempo giusto per lavarli prima di qualche evento o bastano pochi giorni per fare svanire il profumo di pulito e shampoo.

Effettivamente, non è una buona idea lavarli spesso, perché rischiamo di rovinare capelli e cute, ma ugualmente tenerli sporchi non è proprio il massimo, soprattutto se siamo in compagnia.

In realtà, basta poco per sporcarli, indossare un cappello, un casco, abitare in luoghi particolarmente inquinati, sudare dopo una lezione in palestra, sono fattori determinanti. Questo non vuol dire rinchiudersi dentro casa, ma attuare degli accorgimenti ed evitare di vergognarci quando siamo tra amici o parenti.

In teoria, non dovremo spazzolare e toccarci i capelli spesso, in questo modo stenderemo l’unto nel resto della capigliatura e il risultato potrebbe essere peggiore. Molti utilizzano, in questi casi, lo shampoo a secco o il borotalco, che dovrebbero eliminare l’effetto grasso.

In alternativa, in commercio esistono dei profumi specifici per i capelli, ma se sono particolarmente sporchi, rischiamo di esaltare i cattivi odori. In casi estremi allora potremo affidarci a qualche rimedio casalingo, in grado di gestire le situazioni d’emergenza, senza rinunciare ad un aperitivo o una cena fuori.

Non tutti conoscono questi trucchetti e acconciature per nascondere i capelli unti e sporchi e renderli profumati, in questo modo ci sentiremo meno a disagio e nessuno si accorgerà di nulla.

Una possibile soluzione, poi, è usare un cucchiaio di aloe vera, eventualmente da diluire in poco d’acqua e passiamola su tutta la chioma. Al posto del borotalco, per eliminare l’effetto olio, usiamo un cucchiaio di bicarbonato, escludendo la cute, poi spazzoliamo.

In alternativa, potremo impiegare anche la farina di mais, lasciamo in posa per qualche minuto e poi eliminiamo le tracce con un pettine. Per profumare ulteriormente, utilizziamo qualche foglia di menta fresca, strofiniamo prima nelle mani o direttamente sulla parte finale dei capelli per dare una fragranza strepitosa.

Le pettinature per camuffare

Prima di tutto sarebbe meglio cambiare la riga che facciamo solitamente, in questo modo otterremo più volume, evitando che il capello afflosci. Aiutiamoci con la lacca, per esempio provando a cotonare mezze code, oppure utilizziamo l’aria fredda del phon per rimodellare una piega.

Generalmente, la mossa migliore è mantenere delle acconciature “spettinate” come code alte o basse, chignon imperfetti che lasciano cadere qualche ciocca. La treccia è un must in questi casi, abbellite con nastri colorati o punti luce.

Chi invece ha i capelli corti può ricorrere a vecchi foulard da convertire in divertenti fasce da indossare al posto di banali cerchietti, come si usava negli anni ’60.

