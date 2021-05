Sarà capitato ad ognuno di noi di guardare nostra nonna fare il bucato. Ciò che ci rimane più in presso se solo pensiamo a quei momenti è il profumo che emanavano le lenzuola e i vestiti stesi al sole. Quando eravamo piccoli poco ci importava del profumo e della pulizia delle lenzuola. Crescendo invece, soprattutto quando si va a vivere da soli, ciò a cui facciamo caso cambia totalmente. Siamo perciò alla continua ricerca di prodotti che meglio possano accontentarci. Chiediamo consigli in giro ma spesso non riusciamo a trovare la soluzione che più rispecchia la nostra idea di bucato pulito e profumato.

Come risolvere in breve tempo questi piccoli problemi quotidiani

Spesso, infatti, il bucato che esce dalla lavatrice non profuma come vorremmo o addirittura una volta asciutto presenta un cattivo odore. Altre volte i nostri vestiti preferiti continuano ad avere quelle orrende macchie che non ci permettono di indossarli quando e come vogliamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per risolvere questi piccoli problemi quotidiani dobbiamo seguire qualche consiglio che ormai nessuno conosce più. Per avere un bucato sempre pulito e profumato basta seguire questo semplice trucco che usavano in passato le nostre nonne.

Le nostre nonne, prima che arrivassero in commercio tutti questi prodotti per la cura del tessuto, dovevano adeguarsi con ciò che avevano in casa.

Per avere un bucato sempre pulito e profumato basta seguire questo semplice trucco che usavano in passato le nostre nonne

Infatti, utilizzavano la cenere del camino. La cenere del camino inoltre possiamo utilizzarla anche per altri scopi come per esempio per rinvigorire l’orchidea come possiamo leggere qui.

La cenere, perciò, veniva utilizzata per far durare a lungo l’odore di fresco e pulito su qualsiasi tessuto.

Questo perché contiene potassio e carbonato di sodio importantissimi per l’igienizzazione completa e profonda.

Come utilizzarla però? Naturalmente va filtrata come lisciva. Bisogna quindi far bollire la cenere per circa un’ora e mezza e successivamente far riposare il tutto per 12 ore. Sono ormai poche le persone disposte a farlo. Ma questo rimane il metodo in assoluto più conveniente. Smettiamo di lasciarci abbindolare da tutti quei prodotti profumatissimi che però in fondo non igienizzano davvero. Quando un tessuto non è igienizzato può portare anche problemi della cute o anche più seri. Provare per credere. In fin dei conti le nostre nonne non sbagliavano mai.