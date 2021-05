Il limone è l’agrume che si presta a mille usi. Ricco di vitamina C è anche molto utilizzato per l’igiene della casa e della persona. Sono note, infatti, le sue proprietà antibatteriche e detergenti. Abbiamo individuato tra gli altri, tre pertinenze del frutto sinonimo del fresco e del pulito. Oggi sveliamo alcuni usi nuovi e diversi del limone che tutti ignorano, utili per la cura della pelle secca del gomito e per scongiurare un’invasione di formiche dal pavimento.

Per la pelle ruvida del gomito

Di solito si vede poco, ma per noi rappresenta un vero problema. Il gomito, spesso, presenta una pelle secca e raggrinzita. In alcuni casi assume anche un colore più scuro. D’inverno, ci può stare. Perché non si vede. Ma d’estate vorremmo risolvere.

Prima di spendere molti soldi alla ricerca del rimedio dermatologico ideale (indubbiamente valido), possiamo provare ad utilizzare il limone.

Come fare

Ricopriamo la pelle ruvida con mezzo limone e del bicarbonato di sodio. Lasciamo agire alcuni minuti. Poi procediamo con un abbondante risciacquo. Avremo un risultato sorprendente grazie al quale diremo addio alla pelle secca del gomito.

Per le formiche

La nostra casa è pulita e siamo sempre attenti all’igiene del pavimento. Questo è l’assunto di partenza. Però a chiunque può capitare un assalto da formiche. Intanto, per prevenzione, possiamo lavare periodicamente il pavimento con acqua, aceto e limone. Uniamo anche una punta di detergente solo se vogliamo donare un profumo diverso.

Se poi abbiamo avvistato un punto da cui è partita la carovana di formiche, dobbiamo agire all’origine. Certamente andremo a identificare e sanare eventuali crepe o buche per una soluzione definitiva.

Nell’immediato, però, possiamo operare una barriera d’urto. Basta posizionare nel punto considerato alcune fette di limone ricoperte di pepe nero. Possiamo anche spremere il succo di limone e spruzzarlo sull’angolo interessato. Il limone ha il potere di disorientare le formiche.

Abbiamo svelato, dunque, alcuni usi nuovi e diversi del limone che tutti ignorano, utili per la cura della pelle secca del gomito e per scongiurare un’invasione di formiche dal pavimento.