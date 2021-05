Non c’è niente di più fastidioso che avere delle belle tazze da tè con delle macchie che non se ne vanno più. Un trucchetto semplice e veloce per non lasciare macchie indelebili sulle nostre tazze è in primis l’acqua calda. Se sfreghiamo bene la tazza con una spugna d’acciaio e lasciamo dell’acqua calda nella tazza per almeno un’oretta si smacchierà facilmente.

In più ci sono altri metodi naturali che possono aiutarci a mantenere bianche e splendenti le ceramiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco gli ingredienti da usare per creare dei detergenti naturali smacchianti

Quello che dobbiamo usare per smacchiare le tazze è molto semplice. Prendiamo del bicarbonato, aceto bianco, amido di mais, sale grosso e succo di limone. Con questi semplici ingredienti possiamo creare delle creme e paste che hanno un’alta funzione detergente.

Solo con il bicarbonato possiamo creare una pasta morbida, aggiungendo un po’ d’acqua calda nella tazza. Mischiamo bene acqua e bicarbonato quanto basta e lasciamolo riposare, sfreghiamolo poi come se fosse uno scrub sulle pareti della tazza. Con questo metodo non si faranno graffi e si manterranno le nostre porcellane o altri materiali puliti.

Le altre due soluzioni per sgrassare e far brillare le nostre tazze

Scaldando un po’ di aceto in un pentolino e versandolo nella tazza dopo averla lavata e lasciamo agire tutta la notte. Al mattino le macchie saranno sparite come per magia. Sempre con l’aceto si può creare una pasta scrub aggiungendo l’amido di mais. Strofiniamolo bene all’interno della tazza e lasciamo agire per qualche ora. Il risultato sarà assicurato.

Un altro trucchetto semplice e veloce per non lasciare macchie indelebili sulle nostre tazze è con il sale grosso. Con un po’ di succo di limone e aceto bianco creiamo un’altra pasta insieme al bicarbonato. L’azione sarà triplice grazie al potere sgrassante e detergente del’aceto e limone e sbiancante del bicarbonato.