I prodotti della Apple sono diventati un simbolo di status e sono una moda oramai dura a morire. Però, purtroppo, presentano dei problemi funzionali non da poco. Uno su tutti, la batteria. Oggi parliamo proprio di questa: ecco come risparmiare la batteria dell’iPhone e dei propri dispositivi Apple con dei metodi sorprendenti che pochi conoscono. Scopriamo insieme quali sono gli elementi problematici che portano a rovinare questa componente dei nostri device elettronici.

Chiudere sempre i tab

Questo consiglio può sembrare scontato. Ma non lo è affatto. Per far durare di più la batteria di un qualsiasi cellulare è meglio chiudere sempre le app. Queste, infatti, se rimangono aperte continuano a lavorare in background. E quindi ad assorbire grossi quantitativi di energia. Il risultato sarà avere il telefono scarico anche solo tenendolo in tasca.

Attivare il risparmio energetico

Le funzionalità dei telefonini e dei computer Apple permettono da lungo tempo di monitorare la percentuale della propria batteria. Questo può portare a regolarci di conseguenza e a attivare in tempo la funzionalità “Risparmio energetico”.

A tale scopo basta aprire le impostazioni e scorrere giù fino a quando non si trova l’icona della batteria. Cliccandoci sopra sarà possibile accedere al “low power mode” che ci permetterà di mantenere il cellulare in vita per più tempo.

Disattivare l’hotspot

L’hotspot è una funzionalità molto utile. Permette, infatti, di condividere i gigabyte di internet presenti nel proprio piano tariffario trasferendoli al proprio computer. Però è bene non dimenticarsi di disconnetterlo alla fine dell’utilizzo. Tenerlo attivo, infatti, contribuisce a consumare l’internet presente nella propria scheda e, al contempo, consuma la batteria molto più velocemente.

Oggi abbiamo spiegato come risparmiare la batteria dell'iPhone e dei propri dispositivi Apple con dei metodi sorprendenti che pochi conoscono.