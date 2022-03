La primavera è in arrivo e anche le temutissime e faticosissime pulizie di stagione. Esistono molti trucchetti per fare meno fatica e velocizzare i tempi, ma dovremo comunque cambiare gli armadi, riaprire la soffitta e molto altro. Proprio dalla soffitta e dai cassetti, però, potrebbero arrivare notevoli soddisfazioni. Perché se durante le pulizie di primavera troviamo alcuni dispositivi tecnologici dimenticati potremmo ricavarci un bel gruzzoletto. Per una volta, essere considerati accumulatori seriali potrebbe non essere un brutto affare.

Macchine fotografiche e computer palmari

Siamo da sempre appassionati di fotografia e seguiamo ogni evoluzione riguardante macchine e obiettivi? Allora probabilmente potremmo avere un esemplare di Kodak DCS-100, ovvero della prima fotocamera reflex digitale mai creata. Se non la usiamo più, possiamo rivenderla. Alcuni collezionisti sembrano disposti ad acquistarla per cifre vicine ai mille euro.

Chi ha buona memoria ricorda che tra gli anni ‘90 e i primi 2000 erano i computer palmari a dominare la scena. Un mix tra smartphone e tablet che oggi non esiste quasi più. Ebbene, chi a quei tempi ha acquistato un esemplare di Apple Newton oggi può rivenderlo a cifre superiori ai 1.000 euro.

Il mitico Olivetti Programma 101

Negli anni ‘60 la tecnologia italiana era una delle più rinomate al Mondo. In quegli anni vide la luce lo storico Olivetti Programma 101, considerato il primo pc della storia. Il Programma 101 usava schede magnetiche ed era in grado di stampare i risultati di operazioni estremamente complesse. Se ne abbiamo uno, siamo fortunati. Potrebbe valere anche 10.000 euro.

Se durante le pulizie di primavera troviamo uno di questi 5 vecchi oggetti tecnologici siamo fortunati perché valgono davvero un capitale

Oggi siamo abituati a giocare con pc avveniristici e console di ultima generazione. Ma fino a qualche anno fa il top dei videogiochi era il mitico Nintendo 64. È il momento di controllare tra le vecchie cassette. Se abbiamo una copia di Super Mario Kart conservata bene e con scatola, possiamo rivenderla a più di 2.000 euro.

Dal 2007 a oggi iPhone di Apple ha rivoluzionato il mondo della telefonia e ha portato gli smartphone nelle case di tutti. I fortunati, che hanno seguito l’evoluzione di questo prodotto, magari hanno ancora un esemplare di iPhone 2G. Probabilmente è il momento di rivenderlo. I prezzi di mercato per il nuovo superano i 20.000 euro. Un buon usato può essere rivenduto alla metà circa.

