La petunia è spesso utilizzata per abbellire le nostre case, i balconi e i giardini proprio grazie alla sua incredibile fioritura.

Questa pianta è caratterizzata da fusti dal portamento ricadente e foglie profumate di colore verde chiaro, ricoperte di peluria.

I fiori sono numerosi e di colori che vanno dal rosso, al lilla ed al blu, possiamo trovarli di un solo o più colori.

Bisogna avere cura di questa pianta particolarmente delicata, evitando l’esposizione ai luoghi ventosi; è bene sapere che non sopporta il freddo che può danneggiarla irrimediabilmente.

Per avere petunie rigogliose per tutta l’estate bastano solo questi semplici trucchetti

Per garantire alla nostra petunia una lunga fioritura, basterà dimezzarne la lunghezza dei rami, soprattutto se la vediamo un po’ sofferente, bagnandola e concimandola.

Nel momento in cui andremo ad annaffiarla bisogna fare attenzione a non bagnare le sue foglie e i suoi fiori ma solo il terriccio.

Le petunie tendono ad appassire, per cui generalmente bisognerebbe annaffiarle ogni due o tre giorni massimo, mentre d’estate dovremo annaffiarla tutti i giorni.

Questa tipologia di pianta predilige un’esposizione in pieno sole ma nel momento in cui vedremo un fiore appassito dobbiamo subito rimuoverlo

È importante non lasciarla sempre sotto il sole, soprattutto in estate, prediligendo un luogo dove ci sia dell’ombra almeno per una parte della giornata

Possiamo utilizzare il terriccio universale, arricchito da corteccia e sabbia, per far sì che risulti drenante ed eviti i ristagni, pericolosi per la pianta.

Durante la stagione calda è consigliato non smettere di fertilizzare il terriccio, proseguendo a intervalli con del compost o con del concime organico.

Consigli

Se abbiamo l’intenzione di acquistare questa pianta, verifichiamo prima il suo stato di salute, eventuali malattie o se è stata annaffiata correttamente.

È sempre preferibile comprare quelle sane, che non presentino parti danneggiate o secche, così sarà più semplice mantenerle sempre rigogliose.

