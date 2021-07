Nell’isola di Pantelleria, in un contesto da fiaba, si trova un bacino lacustre il cui nome deriva da una suggestiva leggenda. Lo Specchio di Venere (o Lago di Venere) è così chiamato perché, secondo la mitologia greca, qui veniva la Dea della bellezza a specchiarsi. Si tratta di un lago con acque cristalline, che variano tonalità dall’azzurro al verde.

Sebbene Pantelleria sia celebre per il suo mare mozzafiato, molti turisti non perdono l’occasione di raggiungere questo lago. Il motivo, oltre alla bellezza del paesaggio, è che il Lago di Venere è una spa naturale. Queste terme a cielo aperto a due passi dal mare purificano il corpo e l’anima. Situate all’interno di un ex cratere vulcanico, le sue acque sono ancora calde e sulfuree. Mentre la vegetazione circostante è rigogliosa e suggestiva. Un posto davvero unico.

Il Lago di Venere è l’unico bacino lacustre di Pantelleria. Richiama molti turisti ma rimane meno affollato delle spiagge, anche in alta stagione. Essendo una spa naturale, ci si può accedere senza costi aggiuntivi. Le sue acque sulfuree, profonde fino a 12 metri, raggiungono i 50 gradi.

Sul fondale si formano i tipici fanghi neri, che i turisti sono soliti prendere a manciate e spalmarsi sulla pelle. Questo fango, infatti, insieme all’acqua del lago, forma un vero e proprio elisir di giovinezza. Un mix eccellente per mantenere liscia e morbida la nostra pelle.

Il trattamento ideale consiste nell’immergersi totalmente nelle acque del lago. Dopo qualche minuto, uscire e cospargersi completamente con il fango. Poi, risciacquare tutto il corpo solo una volta che il fango si sarà del tutto essiccato. Il risultato sarà un trattamento di bellezza completo, con la differenza che è del tutto gratuito e in una cornice da sogno. Per chi ama il mare e le terme, lo Specchio di Venere è una meta imperdibile.

