Le ortensie, con i loro colori sgargianti, sono tra i fiori più belli da mettere in mostra nel proprio giardino o nel vaso in casa. Purtroppo però, non essendo sempreverdi nella stagione fredda appassiscono, perdendo tutta la loro vivacità. Se non si vuole ogni anno ricomprare o coltivare un nuovo mazzo di ortensie, è possibile conservarle per averle sempre a disposizione. Basta seguire alcune semplici indicazioni. Vediamo allora perché con questa pratica guida offertaci dagli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa le nostre ortensie non appassiranno mai più.

Scegliamo i fiori più belli

Con questa pratica guida le nostre ortensie non appassiranno mai più. Il segreto per conservare al meglio le nostre ortensie è farle essiccare. Prima di tutto dobbiamo però selezionare i fiori adeguati alla nostra causa. Prendiamo quindi dall’orto o dal nostro vaso le ortensie più belle. Quelle dalla colorazione vivace e con la corolla bene aperta. Si consiglia di potare le piante per la fine dell’estate, quando hanno già raggiunto la piena fioritura e sono prossime a seccare. Inoltre, meglio eseguire l’operazione al mattino, quando la temperatura è più bassa e il clima più fresco.

Il luogo ideale è fresco e asciutto

Ora che abbiamo in mano i nostri fiori, dobbiamo prepararli per l’essiccazione. Tagliamo quindi il gambo nella parte inferiore, lasciandolo comunque piuttosto lungo. Per conservarli si consiglia di scegliere un luogo fresco, asciutto e aerato. In questo caso potremmo optare per la cantina o il garage. Facciamo attenzione anche a tenerli ben riparati dalla luce del sole. A questo punto li posizioniamo a testa in giù, ad esempio appendendoli ad un filo con dello spago.

Ora non ci resta che attendere circa 30 giorni e tornare a controllare se in effetti i fiori avranno perso tutta l’acqua in eccesso. Dopo di che potremo finalmente scegliere il posto più adatto per disporre le nostre ortensie in casa. E godercele così per tutto l’anno.