Pochi conoscono questo raffinatissimo modo di condire la macedonia di fragole senza usare il limone, il cioccolato e la panna montata

Uno dei simboli cardine della primavera e dell’estate è la macedonia di frutta fresca. Infatti, anche coloro che non apprezzano i frutti invernali, generalmente danno una chance a quelli della bella stagione. In effetti questi esemplari hanno pochi detrattori: è molto raro trovare qualcuno a cui non piacciano le ciliegie, le pesche e le fragole. Per questo oggi parliamo proprio di queste ultime e spieghiamo come portarle in tavola per renderle veramente indimenticabili. Infatti in pochi conoscono questo raffinatissimo metodo per condire la macedonia senza utilizzare degli ingredienti parecchio inflazionati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le fragole, ecco come vengono servite solitamente

Generalmente le fragole vengono portate in tavola con un binomio semplice ma molto efficace: zucchero bianco e succo di limone. Altrimenti, molti optano anche per il vino bianco, specialmente quello già di per sé dolce come lo spumante. Una valida alternativa è proposta da una ricetta piemontese. Anche questa prevede di utilizzare il vino, però quello rosso, sempre accompagnato dallo zucchero. Abbiamo infatti già spiegato come preparare le fragole secondo la maniera tradizionale, specificando anche quale tipo di bottiglia usare. In alternativa, un altro alcolico che spopola è il rhum, accompagnato sempre dalla componente zuccherina e da alcune foglioline di menta fresca.

Altri metodi per assaporare al meglio le fragole

Infine, i più golosi propendono per una abbondante spruzzata di panna montata. L’apoteosi del piacere invece si raggiunge intingendole all’interno del cioccolato fuso. Uno dei migliori abbinamenti è rappresentato da quello fondente, ma per chi ama i gusti più dolci può anche andare bene quello bianco o al latte. Si possono gustare così, o si possono congelare per qualche ora in modo da avere dei “frozen bites”, degli snack freschi sempre pronti all’occorrenza.

Pochi conoscono questo raffinatissimo modo di condire la macedonia di fragole senza usare il limone, il cioccolato e la panna montata

Tuttavia, un ingrediente alternativo per servire la macedonia di fragole può essere l’aceto balsamico. Basta infatti utilizzarne una dose di due cucchiaini per circa 300 grammi di fragole. Anche in questo caso suggeriamo di utilizzare lo zucchero. È preferibile amalgamare i due ingredienti prima di metterli a contatto con la frutta, in modo da distribuire al meglio i sapori. C’è però chi mantiene all’interno della preparazione anche il limone. Oltre al balsamico normale, si può anche utilizzare la glassa, dal gusto che risulta più deciso.

