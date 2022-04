Quando ci prende la voglia di dolce è difficile resistere. Siamo perennemente circondati da tentazioni, persino sul cellulare ci compaiono spesso video ricette di torte e dolcetti vari. Non cedere alle tentazioni non è sempre semplice, soprattutto quando vediamo al supermercato quella fetta di torta o il tiramisù appena fatto.

Per fortuna, esistono ricette buone ma comunque leggere, come queste piccole delizie alla mela con pochissime calorie. Un altro dolce che non ci farà più combattere con la bilancia è questa buonissima torta che prepareremo oggi. Si tratta di una fantastica ricetta, almeno per 2 motivi vantaggiosi, che riguardano il sapore e la velocità di preparazione.

Innanzitutto è buonissima, grazie al ripieno fatto di cioccolato e frutta. Inoltre, è velocissima da preparare, perché ci serviranno solo 5 minuti e poi dovremo solo metterla in forno.

Ingredienti necessari

200 g di farina 00;

100 g di fecola;

80 g di stevia;

3 uova;

180 ml di latte;

125 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

200 g di pere;

80 g di gocce di cioccolato fondente.

È pronta in 5 minuti questa torta velocissima al cioccolato, senza burro e con poco zucchero, per una merenda gustosa ma leggera

Apriamo le uova in una ciotola e sbattiamole aiutandoci con delle fruste elettriche. Uniamo anche l’olio e il latte, finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

In una ciotola a parte versiamo la farina e la fecola, entrambe setacciate, e mischiamo il tutto, aggiungendo anche la stevia e il lievito per dolci.

A questo punto versiamo nella ciotola della farina anche la miscela con uova, latte e olio e mischiamo ancora una volta il tutto.

Prepariamo gli ingredienti per il ripieno

Ora tagliamo le pere a cubetti piccoli e versiamole nel composto. Versiamo nella ciotola anche le gocce di cioccolato, quindi mischiamo ancora un’ultima volta il tutto.

La preparazione è già finita e infatti è pronta in 5 minuti questa torta velocissima.

Ora non ci resta che travasare il tutto in uno stampo a cerniera di 24 cm. In questa fase potremmo decidere di foderare la pentola con uno strato di carta forno, altrimenti potremo semplicemente imburrarla.

Facciamo cuocere in forno preriscaldato a 180 °C, per circa 45 minuti. Curiamo la cottura della nostra torta e ricordiamoci di fare la prova dello stecchino prima di estrarla dal forno.

Lettura consigliata

Ci leccheremo i baffi con questa torta rustica filante con pasta sfoglia e pancetta, pronta in 15 minuti