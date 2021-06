Che il cibo che mangiamo ogni giorno rappresenti un fattore cruciale e importante in relazione alla nostra salute è ampiamente risaputo, oltre che scientificamente confermato. Infatti la scelta della dieta quotidiana può incidere sulla nostra aspettativa di vita, e ovviamente sulla comparsa di malattie importanti. Certo, purtroppo non tutto è controllabile tramite l’alimentazione. Ma di certo questa rappresenta un’arma importante a nostro favore.

Poco di tutto

In quanto italiani abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che vanta una delle migliori diete del mondo, se non la migliore. Ovvero quella mediterranea. E per questo motivo non è difficile per noi attuare dei comportamenti alimentari sani. Difatti molti nutrizionisti consigliano di mangiare tutto quello che questa dieta ha da offrire, sempre ovviamente regolandosi nelle quantità. E non a caso oggi racconteremo dei benefici di un ortaggio in particolare, molto amato dagli Italiani, e non solo. Infatti ecco l’autorevole esperimento che prova senza indugi il potere sensazionale di questo estratto contro la pressione alta.

Una riduzione immediata

La pressione alta è un disturbo molto comune e che porta tanta gente a misurare e tenere costantemente i valori sotto controllo. Ovviamente nessun tentativo o consiglio potrà mai sostituire ciò che si concorda con il proprio medico curante, unica vera persona da seguire e ascoltare. In aggiunta alle eventuali terapie mediche però oggi vogliamo mettere a conoscenza i nostri Lettori riguardo uno studio interessantissimo. L’esperimento portato a termine dagli scienziati ha previsto la somministrazione di un estratto di barbabietole ai partecipanti, che ovviamente soffrivano di pressione alta.

Quello che si è notato è che già nelle ore immediatamente successive, vi è stato un importante abbassamento dei livelli della pressione sanguigna. Lo studio voleva proprio provare l’effetto benefico della barbabietola in questo senso, che ovviamente è stato più che confermato. Il segreto di questa verdura risiederebbe nei nitrati, ovvero composti che sono presenti nella struttura dell’ortaggio e che rendono più favorevole l’afflusso di sangue. E dunque, già solo per questo, la si dovrebbe aggiungere alla propria dieta quotidiana. Ecco quindi l’autorevole esperimento che prova senza indugi il potere sensazionale di questo estratto contro la pressione alta.