Ormai è da più di un anno che stiamo convivendo con la paura del Covid 19. La pandemia ha ristretto le nostre libertà e ci ha privato di molte occasioni di lavoro, di socialità e non solo.

Finalmente, però, abbiamo iniziato a vaccinarci e questo ci dà grande speranza nei confronti del futuro.

Ricevere il vaccino è un diritto e un dovere civico, ed è l’unico modo per provare a venire fuori da un periodo buio e triste della nostra storia.

Ecco perché ci si inventa ogni modo possibile per convincere le persone a vaccinarsi, ad esempio offrendo in modo totalmente gratuito un alimento. Capiamo meglio di cosa si tratta.

Solo chi è vaccinato riceverà gratis questo alimento buono da leccarsi i baffi

Si fa di tutto per convincere le persone a vaccinarsi, persino offrire una porzione di cibo gratis. È questa l’iniziativa geniale di Taco Bell, una catena di fast food statunitense.

Stiamo parlando di un modo come un altro per premiare il gesto di coloro che hanno deciso di vaccinarsi.

Così è successo che lo scorso 15 giugno, i vaccinati residenti in California, abbiano ottenuto una porzione gratuita di Nacho Cheese Doritos Locos Tacos. Ovviamente tutto ciò è servito per incentivare ancora di più le persone a vaccinarsi. Ecco perché la linea di azione di Taco Bell, per quel giorno, è stata: solo chi è vaccinato riceverà gratis questo alimento buono da leccarsi i baffi.

In sostanza le persone hanno solo dovuto mettersi in fila in uno dei punti vendita del noto fast food e dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid. In questo modo hanno potuto godersi una bella porzione di tacos croccanti e davvero deliziosi.

Vacciniamoci e verremo ricompensati

Questa iniziativa del colosso americano fa capo al programma Vax for the Win, ovvero un sistema di incentivi per i vaccini della California.

In pratica chi decide di ricevere il vaccino, riceverà in qualche modo una ricompensa. Una trovata davvero geniale che, forse, contribuirà a farci uscire da questo triste periodo che ha caratterizzato la nostra storia più recente.

