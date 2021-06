Siamo sempre alla ricerca dei migliori ingredienti da mettere in tavola. Cerchiamo sempre di trovare gusti eccellenti, che lascino a bocca aperta tutti i commensali. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di stare attenti alla salute, misurando la nostra dieta per renderla sana ed equilibrata.

Ci sono tantissime cose da sapere per diventare dei bravi cuochi. Ad esempio è bene sapere come usare in maniera originale degli ingredienti comuni. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente dato un utile consiglio in questo senso, indicando degli ottimi modi per utilizzare le arance.

Oggi invece andiamo a vedere un ingrediente molto raro, e per questo ambito. Ecco l’ingrediente raffinatissimo in cucina che fa bene ai nervi e alle articolazioni.

La buonissima spezia

Il consiglio che diamo oggi è di provare ad utilizzare più spesso lo zafferano in cucina. Dalle piante di zafferano si ottiene una quantità decisamente piccola della spezia, e questo lo rende costoso e pregiato.

Il suo gusto delicato lo rende perfetto per piatti raffinati, in particolare nei primi. Forse il piatto più famoso che usa questo ingrediente è il risotto alla milanese, famoso in tutta Italia.

Le proprietà

Ma lo zafferano non serve solo per fare bella figura a tavola. Esso infatti ha anche proprietà positive sulla nostra salute. In particolare lo zafferano aiuta il nostro cervello, e ci tutela dai problemi di umore. Ha infatti dei buoni effetti sedativi, e ha mostrato efficacia nei trattamenti per ansia e depressione. Inoltre lo zafferano contiene antiossidanti che rallentano l’invecchiamento, impedendo ai radicali liberi di danneggiare il nostro organismo.

Agendo sui nervi, ha un effetto calmante anche sulle nostre articolazioni, che saranno quindi più rilassate dopo averlo assunto.

Ecco l’ingrediente raffinatissimo in cucina che fa bene ai nervi e alle articolazioni. Arricchiamo quindi il nostro libro di ricette, e tutti i commensali ci ringrazieranno.